السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تواصل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل

امتحان
امتحان

يواصل طلاب صفوف النقل، اليوم السبت، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024، داخل لجان امتحانية مؤمنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاءها من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، كما شددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

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تأمين أسئلة الامتحانات 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان. ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024


- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
- طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.
- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.
- طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

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- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو الجاري.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني صفوف النقل امتحانات الصف الثاني الاعدادي طلاب الصف الأول الإعدادي الصف الرابع

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