خطط تطوير جديدة.. ماذا يحدث فى سوق الدواء فى مصر ؟

تستعد هيئة الدواء المصرية إلى الانتهاء من خطة جديدة لتطوير سوق الأدوية وإمكانية زيادة الصادرات فضلًا عن توفير جميع نواقص الدواء في السوق المصري خلال الأيام المقبلة.

فيما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي قطاع الدواء في مصر حكوميين وقطاع خاص؛ لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي، أن الدولة تعي أن قطاع الدواء يواجه تحديات، والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها، لاسيما وأن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، بجانب أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.

٢٥٠٠ زيارة تفتيشية منذ بداية ٢٠٢٤

وخلال الفترة الماضية قامت هيئة الدواء المصرية، بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مخازن وشركات توزيع الأدوية، منذ بداية عام 2024 وحتى الآن؛ للتأكد من تطبيق معايير التخزين الجيد، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال وخاصة أصناف الأدوية الاستراتيجية، وبالسعر الجبري وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.

وبلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية ٢٠٢٤ إلى ٢٥٠٠ زيارة تفتيشية، ضمن الحملات التي نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلي وعدم مطابقة الفواتير.

تشكيل لجنة معنية بمراقبة سوق الدواء

وفي هذا الصدد يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن هناك تصورات وخطة لتسهيل عملية توفير جميع أنواع الأدوية بأنواعها سواء الأدوية المزمنة وأدوية المسكنات وكذا مستحضرات التجميل في جميع الأسواق أسعار تتناس مع المواطنين لاسيما بعد استقرار سعر صرف الدواء.

وأشار عوف إلى أنه تم تقديم عدة مقترحات خلال اجتماع رئيس الوزراء الماضي مع هيئة الدواء، وتتضمن إحدى المقترحات تشكيل لجنة معنية بمراقبة سوق الدواء وحركة البيع والشراء ومخازن الأدوية فضلًا عن مراقبة أسعار الدواء.

وأوضح "عوف" أن هناك تفهما حكوميًا للتحديات التي تواجه صناعة الدواء في الأونة الأخيرة خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الدولار، ما ألقى بأعباء إضافية على مصانع الدواء في مصر مثل ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار المواد الخام.

تحديات عديدة تخلق أزمات سوق الدواء

وفي هذا الصدد قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن هناك بعض الممارسات غير المناسبة التي تسبب في حدوث أزمة في سوق الدواء، اذ ان صناعة الدواء في مصر قادرة على تجاوز التحديات كافة، كما أن توفير الدولار ساهم في توفير كل المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمشكلة الصناعة.

وأضاف رجائي أنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا، كما يتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن من خلال توفير الأدوية في كل مكان وبأسعار مناسبة.

وكانت أسفرت حملات هيئة الدواء عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي ٣ ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.