الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يؤكد استقرار صناعة الأدوية ويكشف عن تصدير لقاحات كورونا (فيديو)

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الجهود المبذولة لتأمين المستلزمات الطبية تتطلب تمويلًا شهريًا بملايين الجنيهات، مشددًا على أن السوق المصري يشهد توافرًا كاملًا للأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الأدوية المحلية المماثلة للمستوردة، والتي تنتجها مصانع وطنية.

وشدد "عبد الغفار"، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، على استقرار صناعة الدواء في مصر، مضيفًا أن البلاد قد قامت بتصدير لقاحات وأدوية متعلقة بفيروس كورونا إلى دول أخرى، مما يعكس قوة واستقرار القطاع الصحي المصري.

وأضاف وزير الصحة، أن هناك تطلعًا لتحقيق نظام صحي شامل ومتكامل في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" قد أسهمت بشكل فعّال في تحقيق هذا الهدف.

وفي ختام تصريحاته، لفت الانتباه إلى مشكلة إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأطفال، مؤكدًا على وجود مبادرة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية النشء من مخاطرها.

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