السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أول رحلات الحج 2024.. والضوابط والأسعار

الحج
الحج

يتسال الملايين من المواطنين عن موعد أول رحلات الحج 2024 ولذلك مع انطلاق شهر ذي القعدة 1445 الذي يعد تمهيدا لموسم الحج الحالي 2024-1445 حيث انتهت وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي من التعاقد مع فنادق إقامة الحجاج والتي تقدم خدمات متميزة.

موعد أول رحلات الحج 2024

تأتي موعد أول رحلات الحج 2024 يوم 23 من شهر ذي القعدة 1445 الموافق 31 مايو 2024 وذلك لبرنامج الحج البري فيما تأتي أولى رحلات الحج الاقتصادي (طيران) يوم 2 يونيو 2024 وتنطلق رحلات الحج فئة الـ 5 نجوم بداية من يوم 8 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر وذلك وفقا لشركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

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ضوابط الحج المصرية 2024 - 1445

جاءت ضواط الحج المصرية 2024 - 1445 خلال الموسم الحالي كما يلي:-

  • الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لجميع مستويات وبرامج الحج 3 ليالي.
  • لن يتم السماح بتغيير مستويات وبرامج ووسائل السفر لأى سبب مع إلتزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه.
  • تلتزم الشركات السياحة بتوعية الحجاج بتعطيمات السلطة السعودية وبعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.
  • لا يسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الـ 5 نجوم صف أول.
  • تلتزم الشركة السياحي بالتعليميات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانونا.
  • تلتزم الشركة بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.
  • تلتزم شركات السياحة بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظرا لارتباط التأشيرة بجواز السفر.
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أسعار الحج 2024

تختلف أسعار الحج 2024 وفقا للبرنامج والتي جاءت كما يلي:-

برنامج الحج السياحي 5 نجوم 

  • صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بستعر 450 ألف جنيه.
  • صف ثان من 250  وحتى 1250 متر بستعر 390 ألف جنيه.

برنامج الحج السياحي الاقتصادي طيران 

  • موسم كامل مكه بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.
  • اقتصادي تحسين 5 نجوم وحتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.
  • اقتصادي تحسين من 4 إلى 5 نجوم من مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.
     

برنامج السياحي بري

موسم ماكل مكه بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.

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