موعد وقفة عرفات 2024.. رُكن الحج الأعظم قبل عيد الأضحى 1445

يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك والمتوقع أن يحل يوم الأحد 16 يونيو 2024، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد وقفة عرفات 2024

وأكدت الحسابات الفلكية أن وقفة عرفات، توافق يوم السبت 15 يونيو 2024 المقبل، بمعنى أن موعد أول أيام عيد الأضحى، يكون يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر حتى يوم 19 يونيو 2024 وذلك بعد استطلاع غرة شهر ذي الحجة 1445هـ، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2024.

تاريخ عيد الأضحى 2024

وبعكس باقي الأشهر الهجرية، يتميز شهر ذي الحجة 2024 بإجماع الدول العربية والإسلامية على موعد ولادة هلاله، الذي يتطابق مع ما تسجله سماء السعودية، التي تحتضن موسم الحج، وسيوافق عيد الأضحى المبارك 1445 التاريخ الميلادي على النحو التالي:-

-السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفة.

- الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى.

-الإثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى.

-الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى.

-الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى.

أدعية يوم عرفة 1445

من أفضل صيغ دعاء يوم عرفة 1445 ما يلي:

-ربي أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ

صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ

منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم،

وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا.

-اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار

ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم

وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا

محمدًا عبدك ورسولك.

-يا رب في يوم عرفة يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت

وساعة ويسر على كل صعب وهون على كل عسير.

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".