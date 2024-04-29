الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاريخ اول ايام عيد الاضحى 2024

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يتطلع آلاف المواطنين في مصر إلى معرفة تاريخ اول ايام عيد الاضحى 2024 وذلك عبر التساؤل بمحرك البحث "جوجل"، حيث يتم قضاء العيد مع العائلة والأصدقاء، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2024/1445 هجريًا وأوضح المعهد أن من المتوقع أن يكون بداية شهر ذو الحجة 1445 هجرية فلكيًا ستوافق يوم الإثنين 7 من يونيو 2024.

تاريخ اول ايام عيد الاضحى 2024

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات لعام 2024 في مصر، يوافق السبت، 15 يونيو 2024، وبالتبعية فإن تاريخ اول ايام عيد الاضحى لهذا العام يصادف يوم الأحد، 16 يونيو 2024، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وبناءً على ذلك، يتوقع أن تكون أيام الإجازة لعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ على النحو التالي:

ايام أجازات عيد الاضحى 2024

  • اول ايام عيد الاضحى: الأحد 16 يونيو 2024.
  • اليوم الثاني: الاثنين، 17 يونيو 2024.
  • اليوم الثالث: الثلاثاء، 18 يونيو 2024.
  • اليوم الرابع: الأربعاء، 19 يونيو 2024.

موعد الاجازات المقبلة في شهر مايو 2024

وفي شهر مايو 2024، تشهد مصر سلسلة من الإجازات الرسمية، حيث تقررت إجازة عيد العمال يوم الخميس، 2 مايو 2024، مع تأجيل الاحتفال بها إلى هذا التاريخ بدلًا من 1 مايو، تلي ذلك إجازة أسبوعية في الجمعة، 3 مايو 2024، تلتها إجازة يوم السبت، 4 مايو، ويحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد في يوم الأحد، 5 مايو 2024، أما شم النسيم فيوافق يوم الاثنين، 6 مايو 2024، حيث يحتفل المصريون بهذه المناسبة بقضاء الوقت في الهواء الطلق في الحدائق والمنتزهات.


الاجازات الرسمية المقبلة في 2024

الاجازات المقبلة في 2024التاريخ
عيد الجلاء 1956 18 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو 2013 30 يونيو 2024
رأس السنة الهجريةالإثنين 8 يوليو 2024
عيد ثورة 23 يوليو 1952الثلاثاء 23 يوليو 2024
المولد النبوي الشريفالإثنين 16 سبتمبر 2024
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)الأحد 6 أكتوبر 2024

 

 


 

تاريخ اول ايام عيد الاضحى عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى اجازات عيد الأضحى الاجازات المقبلة الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

موعد عيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق