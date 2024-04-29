يتطلع آلاف المواطنين في مصر إلى معرفة تاريخ اول ايام عيد الاضحى 2024 وذلك عبر التساؤل بمحرك البحث "جوجل"، حيث يتم قضاء العيد مع العائلة والأصدقاء، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2024/1445 هجريًا وأوضح المعهد أن من المتوقع أن يكون بداية شهر ذو الحجة 1445 هجرية فلكيًا ستوافق يوم الإثنين 7 من يونيو 2024.

تاريخ اول ايام عيد الاضحى 2024

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات لعام 2024 في مصر، يوافق السبت، 15 يونيو 2024، وبالتبعية فإن تاريخ اول ايام عيد الاضحى لهذا العام يصادف يوم الأحد، 16 يونيو 2024، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبناءً على ذلك، يتوقع أن تكون أيام الإجازة لعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ على النحو التالي:

ايام أجازات عيد الاضحى 2024

اول ايام عيد الاضحى: الأحد 16 يونيو 2024.

اليوم الثاني: الاثنين، 17 يونيو 2024.

اليوم الثالث: الثلاثاء، 18 يونيو 2024.

اليوم الرابع: الأربعاء، 19 يونيو 2024.

موعد الاجازات المقبلة في شهر مايو 2024

وفي شهر مايو 2024، تشهد مصر سلسلة من الإجازات الرسمية، حيث تقررت إجازة عيد العمال يوم الخميس، 2 مايو 2024، مع تأجيل الاحتفال بها إلى هذا التاريخ بدلًا من 1 مايو، تلي ذلك إجازة أسبوعية في الجمعة، 3 مايو 2024، تلتها إجازة يوم السبت، 4 مايو، ويحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد في يوم الأحد، 5 مايو 2024، أما شم النسيم فيوافق يوم الاثنين، 6 مايو 2024، حيث يحتفل المصريون بهذه المناسبة بقضاء الوقت في الهواء الطلق في الحدائق والمنتزهات.



الاجازات الرسمية المقبلة في 2024

الاجازات المقبلة في 2024 التاريخ عيد الجلاء 1956 18 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو 2013 30 يونيو 2024 رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024 عيد ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024 المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024 عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) الأحد 6 أكتوبر 2024



