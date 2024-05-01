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ميعاد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد عيد الأضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي عبر “جوجل”، ويكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في شهر يونيو 2024.

ميعاد عيد الاضحى 2024 والإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي

وتوفر "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2024.

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موعد عيد الأضحى 2024

وبين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنّ يكون هلال شهر ذي الحجة سوفديولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 6 يونيو 2024، وهو يوم الرؤية، وسيكون لافتا في نهاية الأمر لأن: «الرأي النهائي للسعودية بتحديد موعد عيد الأضحى لارتباطه بنسك الحج».

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وحسب توقعات معهد البحوث الفلكية، فإن سيكون يوم وقفة عرفات، سوف يكون السبت 15 من يونيو 2024.

  1. وأول يوم عيد الأضحى المبارك سوف يكون الأحد الموافق 16 من يونيو 2024.
  2. وثاني أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024
  3. وثالث أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون الثلاثاء الموافق 18 يونيو لعام 2024.
  4. ورابع أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024.

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وبذلك سيكون عدد أيام الإجازات المعتمدة من خلال الدولة المصرية، عدد 5 أيام متتالية، بينما يكون ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، فإنه يكون من المقرر القيام بترحيل هذه الإجازة ليوم الخميس الموافق 4 من يوليو 2024.

موعد شم النسيم 2024

وبدأ العد التنازلي لإستقبال ميعاد شم النسيم 2024 والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، حيث أنه من الجدير بالذكر أن سيكون يوم شم النسيم هو يوم الإثنين القادم الموافق يوم 6 من شهر مايو 2024 وذلك طبقا لما أعلنته الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية  والجيوفيزيقية.

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