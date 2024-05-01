رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال 2024 للقطاعين الحكومي والخاص

يواصل البعض التساؤل عن موعد إجازة عيد العمال 2024 هل هو اليوم أم غدا الخميس أم يوم أخر وخلال هذا التقرير سنجيب عن موعد إجازة عيد العمال 2024 حسب بيان مجلس الوزراء، وكذلك الأجازات الرسمية المقبلة.

موعد اجازة عيد العمال 2024

وأصدر المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين مهمين، الأول برقم 1354 والثاني برقم 1355 لسنة 2024، حيث نص القرار الأول في مادته الأولى على أن يكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

موعد اجازة عيد العمال 2024 للقطاع الخاص

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، سيكونان إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بعيد العمال وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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الإجازات الرسمية المقبلة في 2024

وقفة عرفات

وتوافق وقفة عيد الأضحي المبارك يوم السبت، 9 ذو الحجة هجريا والموافق 15 يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك

توافق إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد، 10 ذو الحجة، الموافق 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء 1956

ويوافق عيد يوم الجلاء يوم الثلاثاء، 12 ذو الحجة، الموافق 18 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو 2013

كما تأتي أجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد، 24 ذو الحجة، الموافق 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية

توافق يوم الإثنين، 8 يوليو 2024.

عيد ثورة 23 يوليو 1952

توافق يوم الثلاثاء، 23 يوليو 2024.

المولد النبوي الشريف

ويتوافق مع يوم الإثنين، 16 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

يأتي هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024.

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