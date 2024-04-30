جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ 33 والتي انتهت أمس بفوز فريق برشلونة على نظيره فالنسيا بنتيجة 4 -2 حيث يتنافس عدد من اللاعبين على تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في محاولة شرسة بين اللاعبين لاقتناص لقب هداف "الليجا" لهذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 أرتيم دوفبيك جيرونا 19 2 جود بيلينجهام ريال مدريد 17 2 ألكسندر سورلوث فياريال 17 4 انتي بوديمير أوساسونا 16 4 روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 16 6 بورخا مايورال خيتافي 15 7 ألفارو موراتا أتلتيكو مدريد 14 7 جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 14 9 أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 13 9 فينيسيوس جونيور ريال مدريد 13 9 هوجو دورو فالنسيا 13 12 يوسف النصيري إشبيلية 12 13 يورجن ستراند لارسن سيلتا فيجو 11 13 ميرتو أوزوني غرناطة 11 15 جيرارد مورينو فياريال 10 15 رودريجو ريال مدريد 10 15 ويليان خوسيه ريال بيتيس 10 18 صامويل اوموروديون ألافيس 9 18 إينياكي ويليامز أتلتيك بيلباو 9 18 آنخيل كوريا أتلتيكو مدريد 9 18 ميكيل اويارزابال ريال سوسييداد 9 22 خوسيلو ريال مدريد 8 22 سافيو جيرونا 8





ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد الجولة الـ 33

ريال مدريد: 84 نقطة برشلونة: 73 نقطة جيرونا: 71 نقطة أتلتيكو مدريد: 64 نقطة أتلتيك بيلباو: 58 نقطة ريال سوسيداد: 51 نقطة ريال بيتيس: 49 نقطة فالنسيا: 47 نقطة فياريال: 45 نقطة خيتافي: 43 نقطة أوساسونا: 39 نقطة إشبيلية: 38 نقطة ديبورتيفو ألافيس: 38 نقطة لاس بالماس: 37 نقطة رايو فايكانو دي مدريد: 34 نقطة ريال مايوركا: 32 نقطة سيلتا فيغو: 31 نقطة قادش: 26 نقطة غرناطة: 21 نقطة ألميريا: 14 نقطة.

ويتصدر فريق ريال مدريد الجدول برصيد 84 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه وهو فريق برشلونة صاحب الـ 73 نقطة، وعلى الرغم من الفارق الكبير بينهما، إلا أنه ما زال يحتفظ بمركزه في المنطقة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

كما يواصل فريق جيرونا بتقديم أداء مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة برصيد 71 نقطة.