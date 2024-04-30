الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ 33

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ 33 والتي انتهت أمس بفوز فريق برشلونة على نظيره فالنسيا بنتيجة 4 -2 حيث يتنافس عدد من اللاعبين على تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في محاولة شرسة بين اللاعبين لاقتناص لقب هداف "الليجا" لهذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1أرتيم دوفبيكجيرونا19
2جود بيلينجهامريال مدريد17
2ألكسندر سورلوثفياريال17
4انتي بوديميرأوساسونا16
4روبرت ليفاندوفسكيبرشلونة16
6بورخا مايورالخيتافي15
7ألفارو موراتاأتلتيكو مدريد14
7جوركا جوروزيتاأتلتيك بيلباو14
9أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد13
9فينيسيوس جونيورريال مدريد13
9هوجو دوروفالنسيا13
12يوسف النصيريإشبيلية12
13يورجن ستراند لارسنسيلتا فيجو11
13ميرتو أوزونيغرناطة11
15جيرارد مورينوفياريال10
15رودريجوريال مدريد10
15ويليان خوسيهريال بيتيس10
18صامويل اوموروديونألافيس9
18إينياكي ويليامزأتلتيك بيلباو9
18آنخيل كورياأتلتيكو مدريد9
18ميكيل اويارزابالريال سوسييداد9
22خوسيلوريال مدريد8
22سافيوجيرونا8

 

 

 


 

ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد الجولة الـ 33

  1. ريال مدريد: 84 نقطة
  2. برشلونة: 73 نقطة
  3. جيرونا: 71 نقطة
  4. أتلتيكو مدريد: 64 نقطة
  5. أتلتيك بيلباو: 58 نقطة
  6. ريال سوسيداد: 51 نقطة
  7. ريال بيتيس: 49 نقطة
  8. فالنسيا: 47 نقطة
  9. فياريال: 45 نقطة
  10. خيتافي: 43 نقطة
  11. أوساسونا: 39 نقطة
  12. إشبيلية: 38 نقطة
  13. ديبورتيفو ألافيس: 38 نقطة
  14. لاس بالماس: 37 نقطة
  15. رايو فايكانو دي مدريد: 34 نقطة
  16. ريال مايوركا: 32 نقطة
  17. سيلتا فيغو: 31 نقطة
  18. قادش: 26 نقطة
  19. غرناطة: 21 نقطة
  20. ألميريا: 14 نقطة.

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ويتصدر فريق ريال مدريد الجدول برصيد 84 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه وهو فريق برشلونة صاحب الـ 73 نقطة، وعلى الرغم من الفارق الكبير بينهما، إلا أنه ما زال يحتفظ بمركزه في المنطقة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

كما يواصل فريق جيرونا بتقديم أداء مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة برصيد 71 نقطة.

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