جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، هو ما يشغل اهتمامات المتابعين لـ« الليجا » الاسبانية، خاصًا مع اقتراب وصول الدورى لمحطتى الأخيرة.

ويتربع ريال مدريد على قمة الدوري الاسباني برصيد 84 نقطة، بعد مرور 33 جولة، فيما يأتى برشلونة فى المركز الثانى برصيد 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة، وبات الفريق الملكى فى حاجة للفوز والتعادل فى مباراتين من المباريات الخمس المتبقية للاعلان رسميًا عن تتويجه بلقب الدوري الاسباني بغض النظر عن نتائج مباريات برشلونة.

وقد يحسم ريال مدريد لقب الدوري الاسباني فى الجولة القادمة والتى تنطلق الجمعة القادم، فى حال فوز ريال مدريد على قادش وإنتهاء مباراة برشلونة أمام جيرونا بالتعادل باى نتيجة.

ترتيب جدول الدوري الاسباني

ريال مدريد برصيد 84 نقطة برشلونة برصيد 73 نقطة جيرونا برصيد 71 نقطة اتليتكو مدريد برصيد 64 نقطة اتلينكو بلباو برصيد 58 نقطة ريال سوسيداد برصيد 51 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني 2024

أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا برصيد 19 هدف ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال برصيد 17 هدف جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد برصيد 17 هدف انتي بوديمير مهاجم أوساسونا برصيد 16 هدف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 16 هدف بورخا مايورال مهاجم خيتافى برصيد 15 هدف الفارو موراتا مهاجم اتليتكو مدريد برصيد 14 هدف انطوان جريزمان مهاجم اتليتكو مدريد برصيد 13 هدف هوجو دورو مهاجم فالنسيا برصيد 13 هدف فينيسيوس جونيو مهاجم ريال مدريد برصيد 13 هدف.

مواعيد مباريات الجولة الـ 34 بالدورى الاسبانى

الجمعة 3 مايو 2024

خيتافى & أتلتيك بيلباو 10:00 مساء

السبت 4 مايو 2024

ريال سوسييداد & لاس بالماس 3 عصرا

ريال مدريد & قادش 5.13 مساء

جيرونا & برشلونة 6.30 مساء

ريال مايوركا & اتلينكو مدريد 10 مساء

الأحد 5 مارس 2024

أوساسونا & ريال بيتيس 3 عصرا

سيلتا فيجو & فياريال 5.15 مساء

فالنسيا & ديبورتيفو ألافيس 7.30 مساء

رايو فاليكانو & ألميريا 10 مساء

أشبيلية & غرناطة 10 مساء