جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني 2024
جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، هو ما يشغل اهتمامات المتابعين لـ« الليجا » الاسبانية، خاصًا مع اقتراب وصول الدورى لمحطتى الأخيرة.
ويتربع ريال مدريد على قمة الدوري الاسباني برصيد 84 نقطة، بعد مرور 33 جولة، فيما يأتى برشلونة فى المركز الثانى برصيد 73 نقطة، وبفارق 11 نقطة، وبات الفريق الملكى فى حاجة للفوز والتعادل فى مباراتين من المباريات الخمس المتبقية للاعلان رسميًا عن تتويجه بلقب الدوري الاسباني بغض النظر عن نتائج مباريات برشلونة.
وقد يحسم ريال مدريد لقب الدوري الاسباني فى الجولة القادمة والتى تنطلق الجمعة القادم، فى حال فوز ريال مدريد على قادش وإنتهاء مباراة برشلونة أمام جيرونا بالتعادل باى نتيجة.
ترتيب جدول الدوري الاسباني
- ريال مدريد برصيد 84 نقطة
- برشلونة برصيد 73 نقطة
- جيرونا برصيد 71 نقطة
- اتليتكو مدريد برصيد 64 نقطة
- اتلينكو بلباو برصيد 58 نقطة
- ريال سوسيداد برصيد 51 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني 2024
- أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا برصيد 19 هدف
- ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال برصيد 17 هدف
- جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد برصيد 17 هدف
- انتي بوديمير مهاجم أوساسونا برصيد 16 هدف
- روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 16 هدف
- بورخا مايورال مهاجم خيتافى برصيد 15 هدف
- الفارو موراتا مهاجم اتليتكو مدريد برصيد 14 هدف
- انطوان جريزمان مهاجم اتليتكو مدريد برصيد 13 هدف
- هوجو دورو مهاجم فالنسيا برصيد 13 هدف
- فينيسيوس جونيو مهاجم ريال مدريد برصيد 13 هدف.
مواعيد مباريات الجولة الـ 34 بالدورى الاسبانى
الجمعة 3 مايو 2024
خيتافى & أتلتيك بيلباو 10:00 مساء
السبت 4 مايو 2024
ريال سوسييداد & لاس بالماس 3 عصرا
ريال مدريد & قادش 5.13 مساء
جيرونا & برشلونة 6.30 مساء
ريال مايوركا & اتلينكو مدريد 10 مساء
الأحد 5 مارس 2024
أوساسونا & ريال بيتيس 3 عصرا
سيلتا فيجو & فياريال 5.15 مساء
فالنسيا & ديبورتيفو ألافيس 7.30 مساء
رايو فاليكانو & ألميريا 10 مساء
أشبيلية & غرناطة 10 مساء