3 نجوم قد يحسمون نصف نهائى أبطال أوروبا لـ ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يحل اليوم فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الـ27 بين الفريقين، إذ تواجها من قبل في 26 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 11 وتعادلا في 3 مواجهات بينما انتصر بايرن في 12 مباراة، ويأمل ريال مدريد في معادلة انتصارات بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم على أمل إنهاء رقم سلبي له في مواجهاته ضد ريال مدريد، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات لعبها ضد الفريق الملكي وخسر 6 منها.

فيما يتمسك ريال مدريد برقمه المميز بفوزه في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه أمام بايرن ميونخ ويسعى لتعزيز هذه الانتصارات كأطول سلسلة انتصارات له خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في 3 مباريات متتالية.

ويتسلح فريق ريال مدريد بالحالة الفنية المميزة التي قدمها الفريق في مباراتي مانشستر سيتي بالدور ربع النهائي للبطولة.

وترصد "الدستور" نجوم يمكنهم حسم تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

فينسيوس جونيور

وصل فينسيوس جونيور لأفضل مستوياته خلال الموسم الجاري في الأشهر الماضية وكان أحد أهم عوامل تأهل ريال مدريد لنصف النهائي.

فعلى الرغم من أنه لم يسجل في مرمى مانشستر سيتي في مباراتي ربع النهائي إلا أنه كان أحد أهم عوامل خروج ريال مدريد بالكرة من ضغط السيتي والتحول من الدفاع للهجوم.

ويدخل فينسيوس مباراة اليوم متحفزًا للتسجيل، خاصة أن بايرن ميونخ خصم مختلف عن مانشستر سيتي ولا يعتمد على نفس أسلوب الضغط الذي نفذه السيتيسنز وأجبر لاعبو ريال مدريد على التراجع للدفاع.

وشارك فينسيوس جونيور في 39 مباراة هذا الموسم وسجل 19 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

رودريجو جويس

تألق رودريجو جويس في مباراتي الدور ربع النهائي أمام مانشستر سيتي وسجل هدفين من 4 أهداف سجلها الفريق الملكي في المباراتين.

ويعول جماهير ريال مدريد على رودريجو في مواصلة التألق وهو شباك بايرن ميونخ لحسم التأهل لنصف النهائي.

ومن جانبه، يتطلع رودريجو لمواصلة التسجيل من أجل التنافس على صدارة هدافي البطولة والتي يفصله عنها 3 أهداف فقط لصالح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان وهدفين بينه وبين هاري كين، صاحب المركز الثاني.

رودريجو لعب 45 مباراة هذا الموسم بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات وسجل 17 هدفًا وصنع 8.

جود بيلينجهام

منذ قدومه لريال مدريد في مطلع الموسم الجاري، فرض الانجليزي جود بيلينجهام نفسه كأحد أهم لاعبي الفريق، وحسم العديد من المباريات في بطولة الدوري الاسباني وآخرها الانتصار في الكلاسيكو على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

ولكن بيلينجهام لم يقدم الأداء المنتظر منه هجوميًا أمام مانشستر سيتي لالتزامه بتعليمات كارلو أنشيلوتي الدفاعية التي أحبطت محاولات السيتي على المرمى.

ويتطلع بيلينجهام لاستعادة مستواه والتألق في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ وفرض أسلوب لعب ريال مدريد على وسط الملعب والمساهمة في تسجيل الأهداف لفريقه لمساعدته على العبور لنصف النهائي.

وشارك بيلينجهام في 36 مباراة بمختلف البطولات وسجل 21 هدفًا وصنع 10 لزملائه.