الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد نهائى دورى الابطال
موعد نهائى دورى الابطال

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير النادى الاهلى فى ظل اقتراب المارد الأحمر من التأهل للنهائى، بعد العودة من الكونغو بنتيجة جيدة أمام مازيمبى.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة 

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، موعدا لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على ان تكون مباراة الاياب يوم السبت  25 من نفس، وتنقل مجموعة قتوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرا كون القناة القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويلتقى الفائز من مباراة الاهلى ومازيمبى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب افريقى والترجى التونسى.

ويحمل الاهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بلقب بطولة دورى أبطال افريقيا، برصيد 11 بطولة، كما أنه حامل لقب النسخة الأخيرة ببطولة دورى الابطال بعدما تغلب على الوداد المغربى فى الدور النهائى بالفوز عليه فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، والتعادل بهدف لكل فريق فى كازابلانكا.

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موعد مباراة الاهلى ومازيمبى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2024

يستضيف الاهلى نظيره مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة القادم 26-4-2024، فى مباراة الاياب بنصف نهائى دورى الابطال على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 50 الف مشجع، وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بى ان سبورتس، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة عبر التردد الارضى، وانتهت مباراة الذهاب منذ أيام بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتعادل الأهلى سلبيا مع مازيمبى فى مباراة الذهاب بنصف نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا، والتى أقيمت السبت الماضى، ويحتاج الاهلى لتحقيق الفوز فى مباراة الاياب باى نتيجة للمرور للدور النهائى للمرة الخامسة على التوالى.

موعد مباراة صن داونز والترجى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2024

يستضيف صن داونز الجنوب افريقى نظيره الترجى التونسى يوم الجمعة 26-4-2024، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد فى مباراة الاياب بالدور نصف النهائى ببطولة دورى ابطال افريقيا، وتنقل مجموعة قنوات بى ان سبورت المباراة على الهواء مباشرا.

وأنتهت مباراة الذهاب والتى اقيمت فى تونس بداية الاسبوع الجارى بفوز الترجى التونسى بهدف نظيف، لذلك يحتاج الترجى تحقيق الفوز أو الخساراة بفارق هدف بشرط تسجيله اهداف فى المباراة أو التعادل للتاهل للنهائى، فيما يحتاج صن داونز الفوز بفارق هدفين مع المحافظة على نظافة شباكة للمرور للنهائى.

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