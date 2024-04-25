الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

يستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى الكونغولي، غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولى، بحضور 50 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

وتدور التساؤلات حول موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الساعة 12 مساء اليوم.

ومع تقديم الساعة اليوم 60 دقيقة للعمل بالتوقيت الصيفى، ستنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي غدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي نتيجة مميزة في مباراة الذهاب التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري في الكونغو، بالتعادل السلبي، ويحتاج للفوز بأي نتيجة للصعود للمرة الخامسة على التوالي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والمنافسة على اللقب الذي يحمل نسخته الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبى

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الأهلى ومازيمبى على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 6، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضى.

ويصعد الفائز في مجموع مباراتي الأهلي ومازيمبي الكونغولى، لمواجهة الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين (صن دونز والترجي)، انتهت بفوز الترجي بهدف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بتونس، ويحتاج الفريق التونسى للخساراة بفارق هدف بشرط التسجيل، أو التعادل أو الفوز بأى نتيجة للتأهل لنهائى البطولة، فيما يحتاج صن داونز للفوز بفارق هدفين مع المحافظة على نظافة شباكة للتأهل للنهائى.