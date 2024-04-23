تحت رعاية الرئيس السيسى.. استعدادات نادى الفروسية لإقامة البطولة العربية العسكرية

يستعد نادى الفروسية لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية ، التي تنطلق فعالياتها، غدًا الأربعاء، وتستمر حتى السبت المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية، هي (مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات).

تجرى الاستعدادات داخل نادى الفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة على قدم وساق، لتقديم نسخة استثنائية من البطولة العربية العسكرية فى نسختها الأولى.

يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية، واسطبلات لإيواء الخيول، مع وجود خدمة بيطرية متكاملة، إضافة للتجهيزات التنظيمية التى تضمن نجاح البطولات المقامة على هذه الملاعب.

تشهد البطولة العسكرية الأولى للفروسية أجواءً تنظيمية رائعة، توفر للفرسان من كل البلاد العربية، البيئة التنافسية فى مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائما لاستضافة كل الفعاليات الرياضية الدولية.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة، وتأتي البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات، ما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية.

وحرصت القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كل المقومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.

وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية، ستتم إقامة فعاليات البطولة بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، فضلًا عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين، وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.

جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخیالة العسكریة "نادى الفروسیة للقوات المسلحة" يرجع إلى الحقبة التاريخية التى تولى خلالها محمد علي باشا حكم مصر عام 1805 وإدراكه أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه بأحدث التقنیات والمعدات الحربیة، ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول التى شكلت جزءًا أساسیًا من قوة الجيش المصرى.

وفي عام 1922 تأسست وحدات الخیالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة التي كان قوامھا ٣ أورطة ومدرسة خیالة، وفي عام 1967 تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة ألماظة، وفى 4 دیسمبر 1968 أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادى الفروسیة للقوات المسلحة فى نفس المنطقة بألماظة، وتمت إعادة تنظیم نادي الفروسیة للقوات المسلحة؛ ليكون تابعا لإدارة المدرعات، وذلك استجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967 بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولى التي تم على أساسھا إنشاء الاتحاد المصري للفروسیة عام 1942م، حیث كانت ریاضة الفروسیة في ذلك الوقت مقتصرة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة، وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد المصري للفروسیة بعد قیام الثورة مباشرة في 17/10/1952، وكان معظم أعضائه من ضباط وفرسان القوات المسلحة.

وقد شارك نادى الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه فى العديد من البطولات حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.