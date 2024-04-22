تحت رعاية الرئيس.. وزير الشباب يشهد مؤتمر الإعلان عن البطولة العسكرية للفروسية

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء إيهاب لطفى نادى مدير المدرعات للقوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز وإلتقاط الأوتاد والتى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من 24 - 27 أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك بمشاركة 11 دولة عربية: (مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات)، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين، وممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية.

خلال المؤتمر تم عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقاً للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات وكذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على إستضافة كبرى البطولات الرياضة على المستويات كافة.

في كلمته، أعرب وزير الشباب عن بالغ تقديره وسعادته للمشاركة في المؤتمر الصحفى للإعلان عن إنطلاق منافسات البطولة العربية العسكرية للفروسية فى نسختها الأولى فى ظل الرعاية الكريمة للرئيس السيسي، مشيرًا إلى تقديره لجهود القوات المسلحة فى تنظيم فعاليات البطولة.

وأكد "صبحي" أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

قال صبحي إن البطولة ستقام علي أحد الصروح الرياضية المصرية ذات الصبغة العالمية وهى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هذا الصرح الرياضى الذى تم الإنتهاء من تشييده بتوجيهات من الرئيس ضمن نهضة مترامية الأطراف للبنية الرياضية المصرية بجميع محافظات الجمهورية وهى أحد المدن الرياضية التي تنتمي إلى الجيل الجديد من المنشآت الذكية التي تعمل الدولة المصرية علي إقامتها مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتُعبر عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير.

وأضاف الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية، قائلًا: "سنعمل في الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية على وضع برامج علمية مخططة تستهدف تحقيق أقصى درجات التفوق للفروسية المصرية ضمن منهجية عمل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، متمنيًا لجميع المشاركين في البطولة التوفيق وقضاء وقت ممتع ببلدهم الثاني مصر".

وألقى اللواء إيهاب لطفى نادى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمى للبطولة.

ورحب د.إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية في كلمته، بالفرق المشاركة، متمنيًا أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.