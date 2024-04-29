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رياضة

موعد مباراة الريال والبايرن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

الريال
الريال

موعد مباراة الريال والبايرن من نتائج البحث التي تشهد اهتماما كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية حيث يتطلع الملايين حول العالم لمعرفة موعد المواجهة المهمة والحاسمة بين العملاقين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ويبحث كل منهم حجز بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة الريال والبايرن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الريال والبايرن والمعلقين 

ومن المقرر إذاعة مباراة الريال والبايرن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات beIN Sports المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد خصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 لبث مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بالبث المباشر عبر تطبيق TOD على الإنترنت.

وقد تم تكليف المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي بالتعليق على هذه المباراة الهامة على قناتي beIN Sports HD 1+2 حيث يستمتع المشاهدون بعرض أفضل وتعليق ممتع خلال أحداث اللقاء.

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التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة بايرن ميونخ 

ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد مباراته أمام بايرن ميونخ بهذه التشكيلة:
في حراسة المرمى: أندريه لونين
وفي خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
وفي خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
وخط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

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التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة ريال مدريد

في حراسة المرمى: مانويل نوير
وخط الدفاع: إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس
وخط الوسط: جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش
وخط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو

موعد مباراة الريال والبايرن في الإياب 

ومن المقرر أن يحتضن ستاد "سانتياغو برنابيو" مباراة العودة بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2024.

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