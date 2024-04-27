السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يستعد لمواجهة بايرن ميونخ بفوز صعب على ريال سوسيداد

أردا جولير سجل هدف
أردا جولير سجل هدف انتصار الريال

استعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه فوزًا صعبًا على ريال سوسيداد بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

 

سجل أردا جولير هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

 

واستطاع فريق ريال سوسيداد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق الياباني كوبو لاعب الريال السابق لكن تم إلغاء الهدف عبر تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصالح تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.

 

وارتفع رصيد ريال مدريد عند 84 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السادس.

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أحداث المباراة

توقفت المباراة في الدقيقة الثانية  بسبب سقوط مهاجم ريال مدريد خوسيلو على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع أحد المدافعين.

 

في الدقيقة السابعة، خافي جالان أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب بدون خطورة على المرمى.

 

أودريوزولا أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب مرت مباشرة لخارج الملعب.

 

كوبو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وتصدى لخا كيبا لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

 

كوبو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

 

في الدقيقة 21 ميكيل أويارزابال توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكنه سقط على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع فران جارسيا وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

 

هدف الريال جاء في الدقيقة 29 بعد تمريرة من داني كارفخال من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها جولر بتسديدة من على القائم الثاني مرت من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

 

في الدقيقى 35 حكم اللقاء ألغى هدفا لفريق ريال سوسيداد بداعي وجود خطأ على اللاعب أندر بارينيتشيا ضد تشواميني قبل تسجيل كوبو للهدف.

 

تشواميني سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في اتجاة أسفل الزاوية اليمنى ولكن تصدى لها أليكس ريميرو.

 

لوكا مودريتش أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

 

في الدقيقة 58 براهيم دياز انطلق بالكرة على الجانب الأيمن وأرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من جسد بينات تورينتس مع مطالبة لاعبي ريال مدريد بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على بينات تورينتس وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب. 

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