مانويل نوير عن مواجهة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا: أعظم المباريات

عبر مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، عن تطلع فريقه للفوز على ريال مدريد الإسباني وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، معربًا عن أمله في أن يكون الفريق البافاري في أفضل حالاته خلال مباراتي نصف النهائي.

وسيستضيف بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أليانز أرينا)، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير، في تصريحات إعلامية: "الجميع يعرف ريال مدريد. إنهم فريق رائع، والمباريات بين بايرن وريال مدريد هي تقريبًا أعظم المباريات التي يمكنك الحصول عليها. إن عالم كرة القدم بأكمله يتطلع للمواجهة، نحن متحمسون ونعلم أنه سيكون من الصعب الوصول إلى ويمبلي ولعب المباراة النهائية هناك. لهذا السبب يجب أن نكون في أفضل حالاتنا في كلتا المباراتين، وأن نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب حتى نتمكن من الوصول إلى النهائي".

وعن إمكانية مواجهة دورتموند مرة أخرى في النهائي، قال نوير: "أولاً من الجيد جدًا بالنسبة لكرة القدم الألمانية أن يكون هناك فريقان في الدور نصف النهائي. إنه أيضًا أمر خاص جدًا بسبب مكان النهائي، وأن كلا الفريقين من المتأهلين لنهائي لعام 2013 وصلا إلى الدور نصف النهائي مرة أخرى. من الواضح أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين في ذلك الوقت وما زالوا يلعبون الآن، لكن توماس مولر وأنا نتذكر جيدًا كم كان الأمر رائعًا. الآن، يتعلق الأمر بتقديم كل شيء للوصول إلى هناك مرة أخرى".

عن فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019/ 2020، قال نوير: "اللقب الثاني كان عاطفيًا جداً، هذا صحيح. كان ذلك بمثابة نجاح للفريق ولسوء الحظ لم نتمكن من الاحتفال كثيرًا مع الجماهير بسبب كورونا. أعتقد أنه كان أفضل أداء جماعي قدمناه للنادي من خلال كيفية استعدادنا والروح واللياقة البدنية التي خضنا بها تلك المباريات".

عن رقمه القياسي بكونه أكثر حارس حافظ على شباكه «كلين شيت» في تاريخ دوري أبطال أوروبا، قال نوير:"إنه ليس الشيء الأكثر أهمية، ولكن من الجيد لزملائي أيضًا أن نفكر في عملنا الدفاعي، وجميع الزملاء الذين لعبت معهم في الماضي. لقد بدأت مع شالكه ثم تابعت في بايرن كل المباريات حتى يومنا هذا ومن الرائع أن الأمر لم ينته بعد".