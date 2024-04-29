الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانويل نوير عن مواجهة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا: أعظم المباريات

مانويل نوير
مانويل نوير

عبر مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، عن تطلع فريقه للفوز على ريال مدريد الإسباني وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، معربًا عن أمله في أن يكون الفريق البافاري في أفضل حالاته خلال مباراتي نصف النهائي.

وسيستضيف بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أليانز أرينا)، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير، في تصريحات إعلامية: "الجميع يعرف ريال مدريد. إنهم فريق رائع، والمباريات بين بايرن وريال مدريد هي تقريبًا أعظم المباريات التي يمكنك الحصول عليها. إن عالم كرة القدم بأكمله يتطلع للمواجهة، نحن متحمسون ونعلم أنه سيكون من الصعب الوصول إلى ويمبلي ولعب المباراة النهائية هناك. لهذا السبب يجب أن نكون في أفضل حالاتنا في كلتا المباراتين، وأن نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب حتى نتمكن من الوصول إلى النهائي".

وعن إمكانية مواجهة دورتموند مرة أخرى في النهائي، قال نوير: "أولاً من الجيد جدًا بالنسبة لكرة القدم الألمانية أن يكون هناك فريقان في الدور نصف النهائي. إنه أيضًا أمر خاص جدًا بسبب مكان النهائي، وأن كلا الفريقين من المتأهلين لنهائي لعام 2013 وصلا إلى الدور نصف النهائي مرة أخرى. من الواضح أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين في ذلك الوقت وما زالوا يلعبون الآن، لكن توماس مولر وأنا نتذكر جيدًا كم كان الأمر رائعًا. الآن، يتعلق الأمر بتقديم كل شيء للوصول إلى هناك مرة أخرى".

عن فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019/ 2020، قال نوير: "اللقب الثاني كان عاطفيًا جداً، هذا صحيح. كان ذلك بمثابة نجاح للفريق ولسوء الحظ لم نتمكن من الاحتفال كثيرًا مع الجماهير بسبب كورونا. أعتقد أنه كان أفضل أداء جماعي قدمناه للنادي من خلال كيفية استعدادنا والروح واللياقة البدنية التي خضنا بها تلك المباريات".

عن رقمه القياسي بكونه أكثر حارس حافظ على شباكه «كلين شيت» في تاريخ دوري أبطال أوروبا، قال نوير:"إنه ليس الشيء الأكثر أهمية، ولكن من الجيد لزملائي أيضًا أن نفكر في عملنا الدفاعي، وجميع الزملاء الذين لعبت معهم في الماضي. لقد بدأت مع شالكه ثم تابعت في بايرن كل المباريات حتى يومنا هذا ومن الرائع أن الأمر لم ينته بعد".

مانويل نوير بايرن ميونيخ الألماني دوري ابطال اوروبا بايرن ميونيخ ريال مدريد

مواد متعلقة

مانويل نوير يواصل الغياب عن تدريبات بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق