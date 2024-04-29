توخيل: نحتاج للتكتيك والحظ ضد ريال مدريد.. وأنشيلوتى رجل استثنائى

عبر توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عن تطلعه لخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن مثل هذه المباراة يلعب الحظ دورا كبيرا فيها.

وسيستضيف بايرن ميونيخ، نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أليانز أرينا)، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعن مواجهة الفريق الملكي، قال توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس: "أمام ريال مدريد أنت تلعب أيضًا ضد الأسطورة والقميص. سنركز على التكتيك. الجميع يتطلع إلى مباراة رائعة".

وأضاف: "بالطبع نحن بحاجة إلى التكتيكات، وأيضًا إلى الحظ. يمكنك تحقيق الكثير من خلال التكتيكات. الأسلوب هو عبارة عن سيارة واللاعبون يقودونها. علينا أن نجد توازنًا جيدًا ولحظات تكون فيها الحلول جاهزة. يحتاج اللاعبون أيضًا الحرية لكي تتمكن من عيشها، بالطبع تحتاج أيضًا إلى الحظ في المباراة".

وتابع: "إنها بالتأكيد مباراة كبيرة جدًا ومثيرة للإعجاب ونتطلع إليها جميعًا بشدة. إنها مباراة نصف نهائي ضخمة في دوري أبطال أوروبا. نحن متحمسين إليها".

وعن مواجهة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال توخيل: "ما فعله كارلو لكرة القدم كلاعب ومدرب هو أمر ضخم. كارلو دائمًا مهذب ومتواضع جداً. هذا أمر استثنائي".

كما تحدث توخيل، عن جود بيلينجهام ولاعبي الريال، حيث قال: "إنهم يلعبون في مراكز مختلفة. جود لاعب متميز تطور بشكل خيالي. هذا غير ممكن إلا مع شخصية عظيمة. كل من يلعب في ريال مدريد يلعب تحت ضغط القميص. هو لاعب أساسي وسنحاول إيجاد الحلول".

عن موقف المصابين في الفريق، قال توماس توخيل: "حتى الآن لا أعرف بنسبة 100%. التدريبات النهائية على وشك البدء مع كونراد لايمر، ماتياس دي ليخت ودايو أوباميكانو. تدريب كوني يبدو أفضل. علينا أيضًا أن ننظر إلى جمال موسيالا وليروي ساني.

وأضاف توخيل: "نريد تجربة لايمر في التدريبات، دي ليخت، أوباميكانو ربما الوقت مبكر جداً لتدريباتهم، ستكون هناك بعض القرارات في اللحظة الأخيرة".

وعن التجارب التي خاضها توخيل خلال مسيرته التدريبية أمام ريال مدريد، قال المدرب الألماني: " "لقد لعبنا مرتين مع تشيلسي ضد ريال مدريد، وسابقًا أيضًا مع باريس سان جيرمان ودورتموند. التغيير الأكثر وضوحًا عن المباراة الأخيرة ضد تشيلسي هو أن كريم بنزيما لم يعد موجودًا، كان أساسيًا في ذلك الوقت، وقد عوضوا غيابه عن طريق تغيير النظام. العديد من السلوكيات مازالت متشابهة، لكن هيكل اللعب تغير، أيضًا بسبب جود بيلينجهام، لذلك علينا إيجاد توازن جيد".