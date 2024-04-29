تقرير: مشاركة ميليتاو مستبعدة وتشوامينى قلب دفاع ريال مدريد أمام بايرن

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل بأربعة أهداف لكل منهما، فيما عبر بايرن ميونخ على حساب أرسنال.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن ميليتاو لن يشارك في مباراة بايرن ميونخ المقبلة، مشيرة إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد يرفض المخاطرة باللاعب بإشراكه لمدة 90 دقيقة في مباراة قوية بحجم مواجهة بايرن بعد إصابته الطويلة.

وكان ميليتاو البالغ من العمر 26 عامًا، قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مباراة ريال مدريد الافتتاحية للموسم أمام أتلتيك بيلباو.

وأفادت الشبكة أن الفرنسي أوريلين تشواميني هو الأقرب للمشاركة في مركز قلب الدفاع أمام بايرن ميونخ بجوار أنطونيو روديجير غدًا.

وبدأ إيدير ميليتاو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ساو باولو البرازيلي وانتقل من فريق تحت 17 عامًا لفريق تحت 20 عامًا في يناير 2016، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في الشتاء التالي ولعب للفريق عام ونصف قبل الانضمام لنادي بورتو البرتغالي في صيف 2018، وبعد عام انضم لريال مدريد.

ومنذ انضمامه لريال مدريد شارك إيدير ميليتاو في 143 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق، فيما سبق له أن لعب 47 مباراة مع بورتو وسجل 5 أهداف وصنع 4، بمجمل 233 مباراة خلال مسيرته سجل بها 20 هدفًا وصنع 10 لزملائه.