هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 35 والتي شهدت مباريات حماسية ومواجهات مثيرة وواصل اللاعبون تسجيل الأهداف ليشتد الصراع على المنافسة على تصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024 خاصة وأن نجم مانشستر سيتي ايرلنج هالاند يسر على التشبث للصدارة وسط منافسات من اللاعبين على اقتناص لقب هداف الدوري الانجليزي للعام الحالي.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 21 2 كول بالمر تشيلسي 20 3 ألكساندر إيساك نيوكاسل 19 3 أولي واتكينز أستون فيلا 19 5 دومينيك سولانكي بورنموث 18 6 محمد صلاح ليفربول 17 7 فيل فودين مانشستر سيتي 16 7 جارود بوين وست هام 16 7 سون هيونج مين توتنهام 16 10 بوكايو ساكا آرسنال 15 11 كاي هافيرتس آرسنال 12 11 كريس وود نوتنجهام فورست 12 13 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 11 13 داروين نونيز ليفربول 11 13 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 13 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 11 17 ريتشارليسون توتنهام 10 17 ليون بايلي أستون فيلا 10 17 نيكولاس جاكسون تشيلسي 10 17 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 10 17 يوان ويسا برينتفورد 10 17 كارلتون موريس لوتون تاون 10 17 أنتوني جوردون نيوكاسل 10 17 ديوجو جوتا ليفربول 10 17 لياندرو تروسارد آرسنال 10 26 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 26 إليجاه أديبايو لوتون تاون 9 26 رودرجو مونيز فولهام 9 26 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 9 30 لويس دياز ليفربول 8 30 راسموس هويلوند مانشستر يونايتد 8 30 إيبيريشي إيز كريستال بالاس 8 30 أنطوان سيمنيو بورنموث 8 30 مارتن اوديجارد آرسنال 8 30 براين مبيمو برينتفورد 8 30 جواو بيدرو برايتون 8 38 سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد 7 30 كالوم ويلسون نيوكاسل 8 38 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 7 38 أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد 7

هالاند يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

عاد النيرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي لتصدر القائمة بعدد أهداف 21 هدف بعد احرازه لهدف في مباراته الأخيرة وتلاه كول بالمر لاعب تشيلسي والذي كان يتساوى معه بنحو 20 هدف قبل أن يتخطاه هالاند.