الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 35

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 35 والتي شهدت مباريات حماسية ومواجهات مثيرة وواصل اللاعبون تسجيل الأهداف ليشتد الصراع على المنافسة على تصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024 خاصة وأن نجم مانشستر سيتي ايرلنج هالاند يسر على التشبث للصدارة وسط منافسات من اللاعبين على اقتناص لقب هداف الدوري الانجليزي للعام الحالي.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1إرلينج هالاندمانشستر سيتي21
2كول بالمرتشيلسي20
3ألكساندر إيساكنيوكاسل19
3أولي واتكينزأستون فيلا19
5دومينيك سولانكيبورنموث18
6محمد صلاحليفربول17
7فيل فودينمانشستر سيتي16
7جارود بوينوست هام16
7سون هيونج مينتوتنهام16
10بوكايو ساكاآرسنال15
11كاي هافيرتسآرسنال12
11كريس وودنوتنجهام فورست12
13ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
13داروين نونيزليفربول11
13جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس11
13هوانج هى تشانوولفرهامبتون11
17ريتشارليسونتوتنهام10
17ليون بايليأستون فيلا10
17نيكولاس جاكسونتشيلسي10
17برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
17يوان ويسابرينتفورد10
17كارلتون موريسلوتون تاون10
17أنتوني جوردوننيوكاسل10
17ديوجو جوتاليفربول10
17لياندرو تروساردآرسنال10
26دوجلاس لويزأستون فيلا9
26إليجاه أديبايولوتون تاون9
26رودرجو مونيزفولهام9
26جوليان ألفاريزمانشستر سيتي9
30لويس ديازليفربول8
30راسموس هويلوندمانشستر يونايتد8
30إيبيريشي إيزكريستال بالاس8
30أنطوان سيمنيوبورنموث8
30مارتن اوديجاردآرسنال8
30براين مبيموبرينتفورد8
30جواو بيدروبرايتون8
38سكوت مكتومينايمانشستر يونايتد7
30كالوم ويلسوننيوكاسل8
38ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد7
38أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي بي سي: أندية الدوري الإنجليزي توافق على قانون جديد للنفقات

مانشستر سيتى يفوز على نوتنجهام فورست بثنائية فى الدورى الإنجليزى

هالاند يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

عاد النيرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي لتصدر القائمة بعدد أهداف 21 هدف بعد احرازه لهدف في مباراته الأخيرة وتلاه كول بالمر لاعب تشيلسي والذي كان يتساوى معه بنحو  20 هدف قبل أن يتخطاه هالاند.

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بي بي سي: أندية الدوري الإنجليزي توافق على قانون جديد للنفقات

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الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على نوتنجهام فورست فى الدورى الإنجليزى

هدافي الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند محمد صلاح جدول هدافي الدوري الإنجليزي كول بالمر الدوري الإنجليزي 2024

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