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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر

يتابع الكثير من المواطنون حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية عن كثب لمعرفة كافة التفاصيل والتحديثات للأجواء في ظل التقلبات بين الارتفاعات الشديدة لدرجات الحرارة وعودة الأجواء للهدوء من جديد.

حالة الطقس اليوم في مصر

أما عن حالة الطقس اليوم في مصر فهماك انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مقارنة بالأيام الماضية ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث يُحذر من تأثيرات قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وستكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، مع امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتتوقع الهيئة أيضًا نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

كما من المتوقع أن يكون يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري حارا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة شديدة الارتفاع، بينما يكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة في ساعات الليل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالهطولات المطرية، فمن المتوقع أن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، في حين قد تصل بعض المناطق في وسط وجنوب الصعيد إلى حدوث سيول نتيجة للأمطار الغزيرة على فترات متقطعة، وتترافق هذه الظروف الجوية مع نشاط في سرعة الرياح على كافة الأنحاء بفترات متقطعة، مما يجعل الجو يبدو أكثر انتعاشا وحيوية.

حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد مناطق من الوجه البحري تكاثرًا للسحب وهطول الأمطار في مناطق الشمال وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، حيث يمكن أن تصل إلى حد السيول، كما تغطي السحب معظم مناطق البلاد، مما يحجب أشعة الشمس وتنشط الرياح الشمالية الغربية في شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، مثيرة للرمال والأتربة.

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

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