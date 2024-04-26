"عربيات من كل شكل ونوع" في مئوية نادي السيارات.. وإبراهيم محلب يشارك

وصل رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، إلى مقر نادي السيارات المصري في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد، للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تدشين النادي.



ويحتفل نادي السيارات في منطقة وسط البلد، اليوم، بمرور 100 عام على تدشينه، وعُرض أمام مدخلهن في شارع قصر النيل العديد من السيارات القديمة، الأمر الذي جذب عشاق السيارات والمارين في قلب القاهرة، وتهافت زوار النادي على التقاط الصور مع السيارات النادرة، ضمن الاحتفالية التي انطلقت تحت شعار “100 سنة والرحلة مستمرة”.



“شاهين، والخنفسة، والتمساح”، كانت هذه ماركات العديد من السيارات القديمة التي كان تعرف جميعها بـ"الأوتومبيل"، والتي كان يمتلكها الملوك والأمراء وأثرياء المجتمع المصري في النصف الأول من القرن الماضي، ودشنوا نادي السيارات ليجمعهم ويتبادلوا فيه الحديث حول سياراتهم، في تطبيق لتجربة نادي السيارات الفرنسي.



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