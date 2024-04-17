جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2024 بعد الجولة الـ33

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي ضمت مفاجآت عدة من أبرزها فوز مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة على نظيره لوتون تاون وهزيمة ليفربول وأرسنال خلال تلك الجولة ما أتاح للسيتي التربع على قمة الصدارة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

وعلى مستوى التهديف فحملت أيضا هذه الجولة مفاجآت في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 فتساوى أخيرا اللاعب كول بالمر لاعب فريق تشيلسي مع النرويجي إيرلينج هالاند بالأهداف بعدما كان يغرد منفردا من أول جولات الموسم الحالي.

الترتيب اللاعب فريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 كول بالمر تشيلسي 20 2 محمد صلاح ليفربول 19 3 ألكساندر إيساك نيوكاسل 17 أولي واتكينز أستون فيلا 17 دومينيك سولانكي بورنموث 17 4 سون هيونج مين توتنهام 15 جارود بوين وست هام 15 5 بوكايو ساكا آرسنال 14 فيل فودين مانشستر سيتي 14 6 كريس وود نوتنجهام فورست 12 7 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 11 داروين نونيز ليفربول 11 8 ريتشارليسون توتنهام 10 نيكولاس جاكسون تشيلسي 10 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 10 أنتوني جوردون نيوكاسل 10 9 ديوجو جوتا ليفربول 9 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 ليون بايلي أستون فيلا 9 إليجاه أديبايو لوتون تاون 9 كاي هافيرتس آرسنال 9 كارلتون موريس لوتون تاون 9 10 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 8 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 8 لويس دياز ليفربول 8 رودرجو مونيز فولهام 8 لياندرو تروسارد آرسنال 8 يوان ويسا برينتفورد 8 براين مبيمو برينتفورد 8 جواو بيدرو برايتون 8 11 سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد 7 كالوم ويلسون نيوكاسل 7 أنطوان سيمنيو بورنموث 7 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 7 أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد 7

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

يتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكول بالمر نجم تشيلسي سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بتسجيله 20 هدفًا حتى الآن، بينما يواصل محمد صلاح نجم ليفربول ملاحقته بفارق 3 أهداف مايجعل المنافسة قوية على لقب الهداف هذا الموسم.