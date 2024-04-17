الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2024 بعد الجولة الـ33

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي ضمت مفاجآت عدة من أبرزها فوز مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة على نظيره لوتون تاون وهزيمة ليفربول وأرسنال خلال تلك الجولة ما أتاح للسيتي التربع على قمة الصدارة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 

وعلى مستوى التهديف فحملت أيضا هذه الجولة مفاجآت في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 فتساوى أخيرا اللاعب كول بالمر لاعب فريق تشيلسي مع النرويجي إيرلينج هالاند بالأهداف بعدما كان يغرد منفردا من أول جولات الموسم الحالي.

الترتيب

اللاعب

فريق

عدد الأهداف

1إرلينج هالاندمانشستر سيتي20
كول بالمرتشيلسي20
2محمد صلاحليفربول19
3ألكساندر إيساكنيوكاسل17
أولي واتكينزأستون فيلا17
دومينيك سولانكيبورنموث17
4سون هيونج مينتوتنهام15
جارود بوينوست هام15
5بوكايو ساكاآرسنال14
فيل فودينمانشستر سيتي14
6كريس وودنوتنجهام فورست12
7ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
داروين نونيزليفربول11
8ريتشارليسونتوتنهام10
نيكولاس جاكسونتشيلسي10
هوانج هى تشانوولفرهامبتون10
أنتوني جوردوننيوكاسل10
9ديوجو جوتاليفربول9
دوجلاس لويزأستون فيلا9
ليون بايليأستون فيلا9
إليجاه أديبايولوتون تاون9
كاي هافيرتسآرسنال9
كارلتون موريسلوتون تاون9
10برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد8
جوليان ألفاريزمانشستر سيتي8
لويس ديازليفربول8
رودرجو مونيزفولهام8
لياندرو تروساردآرسنال8
يوان ويسابرينتفورد8
براين مبيموبرينتفورد8
جواو بيدروبرايتون8
11سكوت مكتومينايمانشستر يونايتد7
كالوم ويلسوننيوكاسل7
أنطوان سيمنيوبورنموث7
ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد7
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد7

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 

يتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكول بالمر نجم تشيلسي سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بتسجيله 20 هدفًا حتى الآن، بينما يواصل محمد صلاح نجم ليفربول ملاحقته بفارق 3 أهداف مايجعل المنافسة قوية على لقب الهداف هذا الموسم.

ترتيب هدافى الدورى الانجليزى جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى الدوري الإنجليزي 2024

مواد متعلقة

جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2024 بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة العشرين.. صلاح في الصدارة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران فى غضون أيام (فيديو)

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"