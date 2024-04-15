جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2024 بعد مباريات اليوم
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والتي حملت مفاجأت كبيرة من أبرزها هزيمة فريقي أرسنال وليفربول ليفسحوا المجال للسيتي لتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وارتفع رصيد هالاند التهديفي بعد احرازه هدفه الـ 20 وأكد صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024
|اسم اللاعب
|الفريق
|عدد الأهداف
|إرلينج هالاند
|مانشستر سيتي
|20
|أولي واتكينز
|أستون فيلا
|19
|ألكساندر إيساك
|نيوكاسل
|17
|محمد صلاح
|ليفربول
|17
|دومينيك سولانكي
|بورنموث
|17
|كول بالمر
|تشيلسي
|16
|سون هيونج مين
|توتنهام
|15
|جارود بوين
|وست هام
|15
|بوكايو ساكا
|آرسنال
|14
|فيل فودين
|مانشستر سيتي
|14
|كريس وود
|نوتنغهام فورست
|12
|ماتيوس كونها
|وولفرهامبتون
|11
|داروين نونيز
|ليفربول
|11
|ريتشارليسون
|توتنهام
|10
|هوانج هى تشان
|وولفرهامبتون
|10
|أنتوني جوردون
|نيوكاسل
|10
|ديوجو جوتا
|ليفربول
|9
|دوجلاس لويز
|أستون فيلا
|9
|ليون بايلي
|أستون فيلا
|9
|إليجاه أديبايو
|لوتون تاون
|9
|كاي هافيرتس
|آرسنال
|9
|كارلتون موريس
|لوتون تاون
|9
|نيكولاس جاكسون
|تشيلسي
|9
|برونو فيرنانديز
|مانشستر يونايتد
|8
|جوليان ألفاريز
|مانشستر سيتي
|8
|لويس دياز
|ليفربول
|8
|رودرجو مونيز
|فولهام
|8
|لياندرو تروسارد
|آرسنال
|8
|يوان ويسا
|برينتفورد
|8
|براين مبيمو
|برينتفورد
|8
|جواو بيدرو
|برايتون
|8
|سكوت مكتوميناي
|مانشستر يونايتد
|7
|كالوم ويلسون
|نيوكاسل
|7
|أنطوان سيمنيو
|بورنموث
|7
|ماركوس راشفورد
|مانشستر يونايتد
|7
|أليخاندرو جارناتشو
|مانشستر يونايتد
|7
صلاح يصوم عن التهديف في الإسبوع الـ33
وتجمد رصيد المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول عن الهدف الـ17 متساويا مع كل من ألكساندر إيساك ودومينيك سولانكي ماجعل المنافسة شرسة على تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والتي لايزال ينفرد بها النرويجي إرلينج هالاند برصيد 20 هدف أي بفارق هدف عن أقرب منافسيه وهو اللاعب أولي واتكينز.
ويهدد كل من أولي واتكينز صاحب المركز الثاني في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا ويقدم واتكينز موسمًا رائعًا مع أستون فيلا ويعتبر قوة هجومية كبيرة لفريقه.