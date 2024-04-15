الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى 2024 بعد مباريات اليوم

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والتي حملت مفاجأت كبيرة من أبرزها هزيمة فريقي أرسنال وليفربول ليفسحوا المجال للسيتي لتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وارتفع رصيد هالاند التهديفي بعد احرازه هدفه الـ 20 وأكد صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي  2024

اسم اللاعبالفريقعدد الأهداف
إرلينج هالاندمانشستر سيتي20
أولي واتكينزأستون فيلا19
ألكساندر إيساكنيوكاسل17
محمد صلاحليفربول17
دومينيك سولانكيبورنموث17
كول بالمرتشيلسي16
سون هيونج مينتوتنهام15
جارود بوينوست هام15
بوكايو ساكاآرسنال14
فيل فودينمانشستر سيتي14
كريس وودنوتنغهام فورست12
ماتيوس كونهاوولفرهامبتون11
داروين نونيزليفربول11
ريتشارليسونتوتنهام10
هوانج هى تشانوولفرهامبتون10
أنتوني جوردوننيوكاسل10
ديوجو جوتاليفربول9
دوجلاس لويزأستون فيلا9
ليون بايليأستون فيلا9
إليجاه أديبايولوتون تاون9
كاي هافيرتسآرسنال9
كارلتون موريسلوتون تاون9
نيكولاس جاكسونتشيلسي9
برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد8
جوليان ألفاريزمانشستر سيتي8
لويس ديازليفربول8
رودرجو مونيزفولهام8
لياندرو تروساردآرسنال8
يوان ويسابرينتفورد8
براين مبيموبرينتفورد8
جواو بيدروبرايتون8
سكوت مكتومينايمانشستر يونايتد7
كالوم ويلسوننيوكاسل7
أنطوان سيمنيوبورنموث7
ماركوس راشفوردمانشستر يونايتد7
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد7

صلاح يصوم عن التهديف في الإسبوع الـ33 

وتجمد رصيد المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول عن الهدف الـ17 متساويا مع كل من ألكساندر إيساك ودومينيك سولانكي ماجعل المنافسة شرسة على تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والتي لايزال ينفرد بها النرويجي إرلينج هالاند برصيد 20 هدف أي بفارق هدف  عن أقرب منافسيه وهو اللاعب أولي واتكينز.

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ويهدد كل من أولي واتكينز صاحب المركز الثاني في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا ويقدم واتكينز موسمًا رائعًا مع أستون فيلا ويعتبر قوة هجومية كبيرة لفريقه.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافى الدورى الانجليزى إرلينج هالاند محمد صلاح صلاح

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