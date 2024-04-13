السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره لوتون تاون، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتى الرسمى استعدادًا لمواجهة لوتون تاون

وجاء تشكيل مانشستر سيتى الرسمى استعدادًا لمواجهة لوتون تاون في الدورى الإنجليزى، على النحو التالى:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – ريكو لويس – روبن دياز – جوسكو جفارديول.

خط وسط الملعب: ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين – ماتيوس نونيز.

في خط الهجوم: جوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند.

غيابات مانشستر سيتي أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

ويفتقد فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام لوتون تاون، لخدمات كل من: "ناثان آكي، وكايل والكر".

ويسعى فريق مانشستر سيتي للاستمرار في الانتصارات من أجل القفز على صدارة الدوري الإنجليزي في انتظار تعثر أرسنال وليفربول أو أحدهما، أو حتى مواصلة المنافسة مع الفريقين والسير بجانبهما خطوة بخطوة في حالة مواصلة انتصاراتهما، في انتظار أي تعثر لضمان الصدارة للاحتفاظ بلقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه.

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ترتيب مانشستر سيتى ولوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، خلف كل من أرسنال وليفربول أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 71 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق لوتون تاون حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، خلف نوتينجهام فورست صاحب المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط.

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