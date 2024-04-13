توتنهام يواجه نيوكاسل.. وسيتى يستضيف لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

تفتتح اليوم السبت مواجهات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة فريق نيوكاسل يونايتد ضد نظيره توتنهام هوتسبير في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت جيمس بارك.

توتنهام يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتطلع فريق نيوكاسل لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الزحف نحو المنافسة على المربع الذهبي والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يرغب فريق توتنهام هوتسبير في مواصلة انتصاراته من أجل تثبيت أقدامه في المربع الذهبي للبطولة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة مع أستون فيلا، صاحب المركز الخامس.

ويغيب عن فريق نيوكاسل يونايتد كلًا من: "ميجيل ألميرون، ساندرو تونالي، كيران تريبيير، جون ويلوك، كالوم ويلسون، نيك بوب، فالينتينو ليفرامينتو، جمال لاسيلس، جويلنتون، سفين بتومان"، فيما يفتقد فريق توتنهام خدمات كلًا من: "فراسر فوستر، رايان سيسجنون".

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، مقابل 47 نقطة لفريق نيوكاسل في المركز الثامن.

مانشستر سيتي يستضيف لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وفي الرابعة عصرًا، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون على ملعب الاتحاد.

ويسعى مانشستر سيتي للاستمرار في الانتصارات من أجل القفز على صدارة الدوري الإنجليزي في انتظار تعثر أرسنال وليفربول أو أحدهما، أو حتى مواصلة المنافسة مع الفريقين والسير بجانبهما خطوة بخطوة في حالة مواصلة انتصاراتهما، في انتظار أي تعثر لضمان الصدارة للاحتفاظ بلقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه، فيما يأمل فريق لوتون تاون في تعطيل مانشستر سيتي وخطف نقطة تعادل أو تحقيق الفوز من أجل مواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، خاصة بعد فوزه على بورنموث في مباراة الجولة الماضية بهدفين لهدف.

وتعد مواجهة لوتون تاون الاستعداد الأخير لمانشستر سيتي قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم كل من: "ناثان آكي، وكيل والكر".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 70 نقطة، فيما يحتل لوتون تاون المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق برينتفورد نظيره شيفيلد يونايتد، فيما يلتقي بيرنلي فريق برايتون ويواجه نوتنجهام فورست ولفرهامبتون ووندرز.

مانشستر يونايتد يبحث عن الفوز أمام بورنموث

وتختتم مواجهات اليوم الأول من الجولة بالدوري الإنجليزي، مباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً.

ويتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد التعثر بالخسارة في مباراة الجولة الـ31 أمام فريق تشيلسي وبعدها التعادل مع ليفربول في الجولة الماضية، ساعيًا للاحتفاظ بآخر فرصه للمنافسة على المربع الذهبي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يرغب فريق بورنموث في استغلال الحالة الفنية المهتزة التي يعيشها مانشستر يونايتد وتحقيق الفوز لمواصلة تأمين تواجده في المنطقة الدافئة بجدول البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد49 نقطة فيما يتواجد بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.