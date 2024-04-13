فحص طبى يحسم مصير بيرسى تاو من المشاركة فى القمة

يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي من أجل تحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

وغاب تاو عن الفريق خلال المباريات الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي منعه من خوض آخر 3 مواجهات للفريق أمام سيمبا في إياب ربع النهائي ومباراتي إنبي وزد.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له بيرسي تاو، موقفه من المشاركة في مباراة القمة أو استبعاده من اللقاء.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابات، وعلى رأسهم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو.