الشوط الأول.. نيوكاسل يونايتد يتقدم بهدفين أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، سجلهما ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون.

ويحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

وانطلقت مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

نيوكاسل يونايتد يتقدم بثنائية نظيفة أمام توتنهام

وبدأت أحداث مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بتمرير الكرة بين اللاعبين، وسط محاولات شرسة لتسجيل هدفًا مبكرًا.

وفي الدقيقة الثامنة، قام مارتين دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل، بالتصدي لإحدى كرات توتنهام.

انتهت أول 15 دقيقة، وما تزال محاولات نيوكاسل يونايتد مستمرة لمحاولة افتتاح التهديف، ولكن يظل التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة 25، حصل المدافع ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام، على بطاقة صفراء، بعدما اصطدم أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل، ليسقط أرضًا.

ويستحوذ لاعبو توتنهام على الكرة بنسبة 63%، مقابل 37% للاعبي نيوكاسل يونايتد.

وفي الدقيقة 30، افتتح نيوكاسل يونايتد الأهداف، بهدف رائع من ألكسندر إيزاك في مرمى توتنهام، بأسيست من أنتوني جوردون.

وبعد مرور دقيقتين فقط، سجل المهاجم أنتوني جوردون الهدف الثاني لفريق نيوكاسل يونايتد، على يسار مرمى الخِصم.

وفي الدقيقة 38 من زمن اللقاء، شهدت المباراة خطأة من برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل، على سون هيونج مين، نجم توتنهام، تبعتها ركلة ركنية من كريستيان روميرو، لاعب توتنهام، في محاولة لتعديل النتيجة، في حين يواصل حارس مرمى نيوكاسل التصدي للكرات والحفاظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 42، كان فريق نيوكاسل يونايتد قريبًا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ألكسندر إيزاك، بعدما تلقى تمريرة عرضية من أنتوني جوردون، ولكنها مرت طويلة بجانب المرمى.

ترتيب توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وقبل انتهاء اللقاء، يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب آنجي بوستيكوجولو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد، بقيادة المدرب إيدي هاو، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.