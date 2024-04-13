السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سون يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

توتنهام
توتنهام

أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجولو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن الاستعداد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد

وجاء تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ديستيني أودوجي- ميكي فان دي فين- كريستيان روميرو– بيدرو بورو.

خط وسط الملعب: إيف بيسوما- ماديسون– رودريجو بينتانكور.

في خط الهجوم: تيمو فيرنر- سون هيونج مين– برينان جونسون.

غيابات توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

بينما يفتقد فريق توتنهام هوتسبير في مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد لخدمات كل من: "فراسر فوستر، رايان سيسجنون".

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ترتيب توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

توتنهام نيوكاسل يونايتد الدورى الانجليزى البريميرليج آنجي بوستيكوجولو

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