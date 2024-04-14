محمد صلاح يستهدف قمة الدورى الإنجليزى مع ليفربول أمام كريستال بالاس

يسضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يبحث عن الفوز أمام كريستال بالاس

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، في محاولة لخطف صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا، وسط الصراع الشرس مع أرسنال ومانشستر سيتي، مستغلًا في ذلك عاملى الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما وقع في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

كما تلقى ليفربول هزيمة قاسية على يد أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو الفوز على كريستال بالاس، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية ورفع رصيده التهديفي للوصول إلى الهدف التاسع في مرمى الخِصم. لمطالعة التفاصيل من هنا.

في المقابل، يرغب فريق كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، واستغلال تعثر ليفربول في المباريات الأخيرة سواء محليًا أو أوروبيًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، خلف أرسنال صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.