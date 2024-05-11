شروط الأضحية 2024 .. وأسعارها وأول أيام عيد الأضحى 1445 فلكيا

يبحث الملايين عن شروط الأضحية 2024 وذلك قبل أيام فقط من استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 حيث يرغب قطاع عريض من المسلمين في شراء الأضاحي خلال الأيام المقبلة، وذلك لتوزيعها وفقا لضوابط توزيع الأضاحي الواردة السنة النبوية (الفقراء، أهل البيت، الأقارب).

شروط الأضحية 2024

تتلخص شروط الأضحية 2024 فيما يلي:-

أن تكون الأضحية من الأنعام، الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس ويجزئ من كل ذلك الذكر والإناث.

تجزئ الشاة عن شخص واحد والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة والجاموس تجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص.

أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز أو جذعة فما فوق من الضأن.

أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الفاحشة.

مملوكة للذابح أو مأذونا له فيها.

لو غصب الشخص شاه وضحي بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه لعدم الإذن ولو ضحى بها عن نفسه لم يجزئ أيضا بها لعدم الملك.

أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة 2024

يتراوح أسعار العجول السبه بقر قبل العشر بين 35 إلى 40 ألف جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحوم من عجول الجاموس الحي نحو 130 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحوم من عجول البقر الحي نحو 150 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الخروف القطاعي بين 6000 و10000 جنيه للرأس الواحدة.

يتراوح سعر كيلو الخروف بالجملة بين 5900 و9000 جنيه للرأس الواحدة.

موعد عيد الأضحى 2024

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن يوم وقفة عرفات سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 فيما يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويكون ثان أيام عيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ويكون ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ويكون رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024

اقرأ أيضا

بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟