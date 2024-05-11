السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

شروط الأضحية 2024 .. وأسعارها وأول أيام عيد الأضحى 1445 فلكيا

الأضحى
الأضحى

يبحث الملايين عن شروط الأضحية 2024 وذلك قبل أيام فقط من استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 حيث يرغب قطاع عريض من المسلمين في شراء الأضاحي خلال الأيام المقبلة، وذلك لتوزيعها وفقا لضوابط توزيع الأضاحي الواردة السنة النبوية (الفقراء، أهل البيت، الأقارب).

شروط الأضحية 2024 

تتلخص  شروط الأضحية 2024 فيما يلي:-

  • أن تكون الأضحية من الأنعام، الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس ويجزئ من كل ذلك الذكر والإناث.
  • تجزئ الشاة عن شخص واحد والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة والجاموس تجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص.
  • أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز أو جذعة فما فوق من الضأن.
  • أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الفاحشة.
  • مملوكة للذابح أو مأذونا له فيها.
  • لو غصب الشخص شاه وضحي بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه لعدم الإذن ولو ضحى بها عن نفسه لم يجزئ أيضا بها لعدم الملك.
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شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024 موعد العيد

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15 ألف رأس ماشية من جيبوتي تعزز لحوم العيد.. ماذا يحدث في سوق "الأضحية"؟

أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة 2024

  • يتراوح أسعار العجول السبه بقر قبل العشر بين 35 إلى 40 ألف جنيه.
  • بلغ سعر كيلو اللحوم من عجول الجاموس الحي نحو 130 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو اللحوم من عجول البقر الحي نحو 150 جنيه.
  • يتراوح سعر كيلو الخروف القطاعي بين 6000 و10000 جنيه للرأس الواحدة.
  • يتراوح سعر كيلو الخروف بالجملة  بين 5900 و9000 جنيه للرأس الواحدة.
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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

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بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟

موعد عيد الأضحى 2024

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن يوم وقفة عرفات سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 فيما يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويكون ثان أيام عيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ويكون ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ويكون رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024

 

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بالتزامن مع عيد الاضحى 2024.. ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها؟

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