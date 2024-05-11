السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. وجدول الزيادة

معاشات شهر يونيو
معاشات شهر يونيو 2024

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 من أكثر التساؤلات التي تتصدر القائمة البحثية من قبل أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات أو المستحقين لها على مستوى الجمهورية حيث يتم الصرف وفقا للزيادة الجديدة التي تم اعتمادها لرفع مستوى المواطنين المعيشي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

يأتي موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 6 يونيو 2024 وذلك تسهيلا على كبار السن من أصحاب المعاشات حتى يتثنى لهم الصرف دون جهد خاصة مع الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة بلغت نحو 15 % بتكلفة إجمالية وصلت إلى 74 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. احسب مرتبك بقيمة الزيادة

جدول زيادة المعاشات 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول زيادة المعاشات 2024 وفقا للشرائح المالية والتي جاءت كما يلي:-

  • زيادة الشريحة الأولى في المعاشات 1300 أصبحت 1495 جنيه.
  • زيادة الشريحة الثانية في المعاشات 1500 أصبحت 1725 جنيه.
  • زيادة الشريحة الثالثة في المعاشات 1600 أصبحت 1840 جنيه.
  • زيادة الشريحة الرابعة في المعاشات 200 أصبحت 2300 جنيه.
  • زيادة الشريحة الخامسة في المعاشات 2300 أصبحت 2645 جنيه.
  • زيادة الشريحة السادسة في المعاشات 2600 أصبحت 2990 جنيه.
  • زيادة الشريحة السابعة في المعاشات 2900 أصبحت 3335 جنيه.
  • زيادة الشريحة الثامنة في المعاشات 2300 أصبحت 3680 جنيه.
  • زيادة الشريحة التاسعة في المعاشات 3500 أصبحت 4025 جنيه.
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بدء صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

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موعد صرف معاشات مايو 2024 في مصر.. الأربعاء المقبل

  • زيادة الشريحة العاشرة في المعاشات 3800 أصبحت 4370 جنيه.
  • زيادة الشريحة الحادية عشرة في المعاشات 4100 أصبحت 4715 جنيه.
  • زيادة الشريحة الثانية عشرة في المعاشات 4400 أصبحت 5060 جنيه.
  • زيادة الشريحة الثالثة عشرة  في المعاشات 4700 أصبحت 5405 جنيه.
  • زيادة الشريحة الرابعة عشرة في المعاشات 10080 أصبحت 11592 جنيه.

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