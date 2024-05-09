باقي 14 يوما.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام

مرتبات شهر مايو 2024 من أكثر الكلمات البحثية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على محركات البحث المختلفة وذلك لانه عقب صرف مرتبات مايو مباشرة يحين موعد عيد الأضحى والذي يكون في منتصف يونيو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بشكل رسمي في شهر مايو 2024.

الخميس 23 مايو 2024 هو الأيام الأول المحدد لبدء صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

ويكون صرف المرتبات من المنافذ المعتادة للصرف سواء البنوك أو المحافظ الالكترونية او من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

مرتبات مايو 2024 بالزيادة

يكون صرف مرتبات مايو 2024 بالجدول الرسمي لصرف المرتبات بعد زيادته وتطبيقه خلال الشهريين الماضيين.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها مرتبات مايو 12200 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها مرتبات مايو 10200 جنيه.

يصرف العاملون بدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها مرتبات مايو 9200 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها مرتبات مايو 8200 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها مرتبات مايو 8000 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها مرتبات مايو 7500 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها مرتبات مايو 7000 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها مرتبات مايو تبلغ 6500 جنيه.

يصرف العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها مرتبات مايو تبلغ 6000 جنيه.

موعد عيد الأضحى 2024

ويتزامن البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 البحث عن موعد عيد الأضحى لارتباط هذا الموسم بشراء احتياجاته من لحوم وخاصة لمن يسعى لتقديم الأضاحي في العيد.

وفلكيًا فإن موعد عيد الأضحى هو الأحد 16 يونيو 2024.