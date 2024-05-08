موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع العاملين بالدولة

موعد صرف مرتب شهر مايو 2024، سؤال يلح على ملايين الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، منذ بداية شهر مايو الجارى، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء صرف المرتبات على مستوى كافة الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

وبحسب وزارة المالية، من المقرر فإن مرتبات شهر مايو 2024 ستكون متاحة فى حسابات الموظفين لدى البنوك اعتبارًا من من يوم ٢٣ مايو، ليتم صرفها عبر ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات ميزة، على أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة على مدار أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه.

تخضع عملية إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، والتى يتم على أساسها توحيد مواعيد صرف المرتبات لجميع العاملين على مستوى الوزارات والجهات التابعة لها والمحليات.

زيادة مرتبات شهر مايو 2024

ويتمتع كافة العاملين بالزيادة المقررة فى قيمة الحد الأدنى للأجور للشهر الثالث على التوالى، بعدما عدلت وزارة المالية جداول الأجور للدرجات الوظيفية المختلفة بدءًا من الدرجة السادسة والتى ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها إلى 6000 جنيه، وصولًا إلى الدرجة الممتازة بنحو 14 ألف جنيه قيمة الحد الأدنى.

الزيادة المقررة فى رواتب شهر مايو 2024

وتشمل الزيادة المقررة فى رواتب شهر مايو 2024، استمرار صرف فارق قيمة الحد الأدنى للأجور، بعد إضافة قيمة الحافز الإضافى والعلاوة الدورية، وعلاوة الترقية، دون أى استثناء للعمالة المؤقتة عن نظيرتها الدائمة، بينما فى المقابل تبدأ منشآت القطاع الخاص هى الأخرى تطبيق الزيادة الجديدة فى قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه على غرار القطاع الخاص اعتبارًا من شهر مايو الجارى، بناء على قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فتح باب الاستثناء للمنشآت المتعثرة شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك لفترة مؤقتة تحددها اللجان الفرعية التابعة للمجلس.