الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور

مرتبات
مرتبات

مع بدء شهر مايو، وقرب موعد عيد الأضحى المبارك يحرص الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بمصر، عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر جوجل، وسط تساؤلات عديدة حول جدول الصرف والحد الأدنى للمرتبات في جميع الوزارات والهيئات، والمؤسسات بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الأخيرة

ويستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة كلَّ التفاصيل الخاصة بمرتبات شهر مايو 2024، وجدول الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

وكشفت وزارة المالية خلال بيان لها، أن مرتبات شهر مايو 2024 سيبدأ صرفها لـ الموظفين في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، بيوم 23 مايو 2024، وسيستمر لمدة 5 أيام، تنتهي في يوم 28 مايو 2024 القادم.

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الحد الأدنى لـ مرتبات مايو 2024

  • موظفو الدرجة الممتازة: يحصلون على مرتب 12.200 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية: يحصلون على مرتب 10200 جنيه.
  • موظفو درجة المدير العام: يحصلون على مرتب 9200 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى: يحصلون على 8200 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية: يحصلون على مرتب 8000 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة: يحصلون على مرتب 7500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة: يحصلون على 7000 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة: يحصلون على مرتب 6500 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة: يحصلون على مرتب 6000 جنيه.

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جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر مايو لعام 2024، في يوم 23 من الشهر لـ: 

  • «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وفي يوم 26 من الشهر، ستُصرف مرتبات شهر مايو لعام 2024، لعدد من الوزارات: 

  • «التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، وزارة الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

بينما تُصرف مرتبات شهر مايو 2024، في أيام ( 26، 27، 28 ) من الشهر لـ كافة العاملين، والذين قد تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

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