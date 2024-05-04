وقف صرف المعاشات والإعانات لمحاميي شمال القاهرة

أعلن المحامي عمرو محيي، نقيب المحامين بشمال القاهرة، وقف صرف المستحقات الشهرية لأرامل وأيتام المحامين وكذلك إعادنات المرضى مؤقتا، وإيقاف كافة المرتبات للعمال والموظفين في النقابة الفرعية بسبب عدم إرسال مستحقات نقابة شمال القاهرة من النقابة العامة.

وأوضح محيي، في تصريحات له: لدينا مستحقات متأخرة عن النقابة العامة منذ نوفمبر الماضي تصل إلى 4 مليون جنيه، بما أثر على أنشطة النقابة الفرعية والتزاماتها، وحاولنا أن نواصل صرف الرواتب والمعاشات لكن لم نستطع أن نكمل أكثر من 6 أشهر، وعليه جاء قرار الوقف خاصة وأنه لا يوجد بالنقابة الفرعية احتياطي استراتيجي.

وأشار: حصلنا على وعد من النقيب العام بصرف المستحقات بعد تشكيل هيئة المكتب، خاصة وأن المستحقات المالية تستلزم وجود دورة مستندية وتشكيل هيئة المكتب لتوقيع وكيل النقابة أو أمين الصندوق على الشيكات.

نقيب المحامين يجتمع برئيس محكمة استئناف المنصورة ويصدران بيانًا بانتهاء الأزمة

فيما عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا مع المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار بهاء المري ـ رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالمنصورة وأعضاء دائرته، والمستشار رئيس المكتب الفني، بحضور نقيب محامي جنوب الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب الدقهلية.

وشهد اللقاء استعراض الحاضرون للأزمة العابرة التي نشبت أمام الدائرة الأولى جنايات مستأنف المنصورة، كما ناقشوا عددًا من المشكلات الحالية التي يتعرض لها المحامون بالمنصورة أثناء وبسبب مباشرة عملهم، ومنها؛ القرارات الخاصة بالاطلاع على أجندات الجلسات، والقرارات الخاصة بالرسوم، ومعوقات الحصول على الصور الرسمية للأحكام، وغيرها من المشكلات والتي وعد السيد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة بالعدول عن بعضها ومراجعة البعض الآخر والنظر فيها.