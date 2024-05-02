الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 يكون قبل أسبوعين تقريبًا من موعد عيد الأضحى المبارك لذلك البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو يهم قطاع العاملين في الدولة. 

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية مع توضيح قيمة الزيادة المطبقة منذ مارس 2024.

يبدأ صرف مرتبات شهر مايو من الخميس 23 مايو 2024 وحتى الاثنين 27 مايو 2024 ويتم صرفها من منافذ الصرف المعتادة من البنوك وماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.

جدول صرف مرتبات مايو 2024 

ويستمر صرف مرتبات مايو 2024 بنفس الزيادة المطبقة منذ شهرين وبالحد الادنى المطبق وهو 6000 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها بدلا من 4000 جنيه. 

غدا.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد صرف مرتبات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

الدرجة الخامسة وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 7500 جنيه.

الدرجة الثانية وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 8000 جنيه.

الدرجة الأولى وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 8200 جنيه.

درجة المدير العام وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 9200 جنيه.

الدرجة العالية وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 10200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها مرتبات مايو 2024 تبلغ 12200 جنيه.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 

يوافق موعد عيد الأضحى فلكيًا هذا العام الاحد 16 يونيو 2024 ويتبقى على هذا الموعد 45 يوم ويكون موعد عيد الأضحى عقب صرف مرتبات شهر مايو 2024 في حال ثبت هذا الموعد بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة بأسبوعين تقريبًا والذي يهم العاملين في التجهيز للعيد وشراء مستلزماته واحتياجات عيد الأضحى. 

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