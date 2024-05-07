الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للقطاع الحكومي والخاص

مرتبات
مرتبات

يترقب العديد من المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وبدأت التساؤلات تنهال عبر محرك "جوجل" في مصر حول جدول صرف المرتبات والحد الأدنى للرواتب حيث ينتظر العاملون في القطاعين العام والخاص بشغف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وهو الشهر الثالث لتطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي بدأ تنفيذها من مرتبات شهر مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

وقد أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، التي ستبدأ يوم 23 من الشهر نفسه على أن تستمر 5  أيام.

كما انه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، وتُصرف المتأخرات أيام: 8 و9 و12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. وقيمة الزيادة الشهرية للموظفين

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

وبعد تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 تتوزع مرتبات الموظفين على الدرجات المختلفة على النحو التالي:

الموظفون في الدرجة الممتازة يحصلون على مرتب قدره ١٢،٢٠٠ جنيه.
أما من في الدرجة العالية، فيحصلون على ١٠،٢٠٠ جنيه.
المديرون العامون يتلقون مبلغًا يقدر ب٩،٢٠٠ جنيه.
بينما يتم تخصيص مرتب قدره ٨،٢٠٠ جنيه لموظفي الدرجة الأولى.
يحصل موظفو الدرجة الثانية على مبلغ ٨٬٠٠٠ جنيه.
لموظفي الدرجة الثالثة، يتم تحديد مرتب قدره ٧٬٥٠٠ جنيه.
أما موظفو الدرجة الرابعة، فيحصلون على ٧٬٠٠٠ جنيه.
بينما يُخصص لموظفي الدرجة الخامسة مبلغ ٦٬٥٠٠ جنيه.
ويتلقى موظفو الدرجة السادسة مرتبًا قدره ٦٬٠٠٠ جنيه.

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تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

تاريخ الصرف

الجهة المستحقة

23 مايو 2024مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات،
 المجلس القومي لحقوق الإنسان،
 المجلس الأعلى للصحافة،
 الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
 التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق،
 التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل
26 مايو 2024التعليم العالي، التنمية المحلية،
 العدل، الكهرباء، التخطيط، 
الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية،
 الشباب والرياضة،
 المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية،
 هيئة النيابة الإدارية،
 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة،
 مجلس الوزراء، النيابة العامة،
 اللجنة العليا للانتخابات
26-28 مايو 2024جميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 مرتبات شهر مايو مرتبات شهر مايو 2024 صرف مرتبات شهر مايو جدول صرف مرتبات شهر مايو

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