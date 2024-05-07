موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للقطاع الحكومي والخاص

يترقب العديد من المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وبدأت التساؤلات تنهال عبر محرك "جوجل" في مصر حول جدول صرف المرتبات والحد الأدنى للرواتب حيث ينتظر العاملون في القطاعين العام والخاص بشغف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وهو الشهر الثالث لتطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي بدأ تنفيذها من مرتبات شهر مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

وقد أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، التي ستبدأ يوم 23 من الشهر نفسه على أن تستمر 5 أيام.

كما انه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، وتُصرف المتأخرات أيام: 8 و9 و12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

وبعد تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 تتوزع مرتبات الموظفين على الدرجات المختلفة على النحو التالي:

الموظفون في الدرجة الممتازة يحصلون على مرتب قدره ١٢،٢٠٠ جنيه.

أما من في الدرجة العالية، فيحصلون على ١٠،٢٠٠ جنيه.

المديرون العامون يتلقون مبلغًا يقدر ب٩،٢٠٠ جنيه.

بينما يتم تخصيص مرتب قدره ٨،٢٠٠ جنيه لموظفي الدرجة الأولى.

يحصل موظفو الدرجة الثانية على مبلغ ٨٬٠٠٠ جنيه.

لموظفي الدرجة الثالثة، يتم تحديد مرتب قدره ٧٬٥٠٠ جنيه.

أما موظفو الدرجة الرابعة، فيحصلون على ٧٬٠٠٠ جنيه.

بينما يُخصص لموظفي الدرجة الخامسة مبلغ ٦٬٥٠٠ جنيه.

ويتلقى موظفو الدرجة السادسة مرتبًا قدره ٦٬٠٠٠ جنيه.

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