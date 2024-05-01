العمال فى عيون الدولة.. زيادة الأجور لـ6 آلاف جنيه وتوفير 7 ملايين فرصة عمل

أولت الدولة المصرية، ملف العمال اهتمامًا بالغًا، حيث وضعت نصب عينيها توفير حياة كريمة لهم، فرفعت مخصصات الأجور في موازنة العام الجاري من ٤٧٠ إلى ٥٧٣ مليار جنيه.

وفي بيان لوزراة العمل، أكدت أن الدولة دعمت العامل المصري حتى يكون قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية الحالية، فتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، الذين يصل عددهم لنحو ٦ ملايين موظف، من ١٢٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص، الذين يصل عددهم إلى ١٨ مليون عامل، من ٢٤٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه.

فرص عمل في الداخل والخارج

كما أنها وفرت ٧ ملايين و٢٤٠ ألفًا و٧٧ فرصة عمل بالداخل والخارج، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، نجحت من خلالها فى خفض معدل البطالة من ١٣٪ عام ٢٠١٤، إلى ٦.٩٪ الآن، فى حين أنها وفرت منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن ٥٨٩ ألفًا و٩٦٣ فرصة عمل بالداخل، و٤٦١ ألفًا و٣٠٩ فرص بالخارج، بجانب ١٣ ألفًا و٨٣٢ فرصة عمل لذوى الهمم خلال هذه الفترة.

ونجحت وزارة العمل في توفير نحو ٩٤ ألفًا و٨١١ فرصة عمل لهم منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، فى حين وفرت الوزارة نحو ألف و٣٤٣ فرصة عمل لهم خلال الشهرين الماضيين.

كما حصرت الوزارة ١٧ ألفًا و٨٠٠ منشأة يعمل بها ٧٥ ألفًا و٥٠٠ عامل من ذوى الهمم، فى حين أن المتبقى استيفاؤه للتعيين بتلك المنشآت وفقًا للقانون يصل لـ٤٧ ألفًا و٥٨٣ عاملًا، وتعمل الوزارة حاليًا على استيفاء ذلك الرقم.

وبالنسبة لملف التدريب، قدم صندوق تمويل منظومة التدريب ١٩٢ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه منذ إنشائه فى ٢٠٠٣، وأطلق فى يناير الماضى «مشروع مهنى ٢٠٣٠»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتدريب مليون متدرب سنويًا.

دعم العمالة غير المنتظمة

ويعتبر ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا، وأنفقت ٨٠٩ ملايين و٤٦ ألفًا و٢١٨ جنيهًا، خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٣ حتى الآن، وذلك على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ٢٨٩ ألفًا و١٢٥ عاملًا، في حين أنه فى بداية العام الجارى جرى استحداث منحتين تضافان إلى المنح لهذه الفئة؛ ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات ٦ منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة.

وللوقوف بجانب العمال في الأزمات الراهنة، أنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منذ تأسيسه عام ٢٠٠٢ حتى سبتمبر ٢٠٢٣، مليارين و٢١٧ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٤٢٣ ألفًا و٨٣٢ عاملًا، يعملون فى ٣ آلاف و٩٨٥ منشأة، فى حين أنفق خلال الفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى أبريل ٢٠٢٤ مبلغًا قيمته ٢٩ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٥ آلاف و١٧٧ عاملًا، يعملون فى ٣٠ منشأة.