وزارة العمل: فتح باب التقديم فى دورات تدريب مهنى مجانية لشباب الإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على مهنة المشغولات الخشبية بالليزر بالمحافظة، وذلك بمركز التدريب المهنى الثابت بمدينة المستقبل، وعنوانه: عمارات مبارك بجوار المعهد الديني، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023/ 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بفرص التدريب المجانية على المهنة المشار إليها التقدم بمقر مركز التدريب المهنى، أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى سن 50 سنة، ومدة التدريب تصل إلى 200 ساعة تدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

شروط التدريب المهنى

وتشترط "الوزارة" فى الحصول على الدورات إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والزى الخاص بالتدريب مجانًا، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

الدورات التدريبية المجانية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن تلك الدورات التدريبية المجانية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، والتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاجها سوق العمل، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، والإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وحدد مدير المديرية أن مدة الدورة التدريبية شهر كامل، يشترط خلالها التفرغ لعملية التدريب، والتى تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، كما يحصل المتدربون فى نهاية الدورات على المنتجات التي قاموا بصنعها خلال فترة التدريب، محددًا الأوراق المطلوبة للتقديم والتى تتمثل فى: صورة من بطاقة الرقم القومى، و2 صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسى، كما يمكن التسجيل من خلال قراءة الباركود المرفق فى الإعلان للتسجيل إلكترونيًا، أو الدخول إلى الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG1Zf8eexMpok1cflDYyzFkNvgbJZ5EkwfmzwkcZ8Gxmr2JA/viewform?pli=1 وملء الإستمارة المطلوبة.