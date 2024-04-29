وزارة العمل: ورشة عمل لمناقشة أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات لعمال أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، من خلال مكتب عمل أبو سمبل السياحى، ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003، بمقر شركة الزاهى للمقاولات إحدى كبرى الشركات التى تنفذ أعمال فى مشروع توشكى الخير، تناولت الورشة الحقوق والواجبات التي نص عليها أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المنشآت، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام دائما، كما تناولت التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة في قانون العمل، وساعات العمل وفقًا لأحكام القانون، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، بما يوفر مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

مديرية العمل بأسوان



وأفاد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، فى تقريره للوزارة، أن تلك الورش تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري، وأضاف مدير المديرية أن الحاضرين تبادلوا أطراف الحوار، وتوجيه العديد من الأسئلة حول موضوعات الورشة والرد عليها، كا تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجونها فى حياتهم العملية متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم ، وأدار فعاليات الورشة احمد بهجت مدير مكتب العمل.