الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بفنادق الأقصر

ندوات توعوية
ندوات توعوية

قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الإثنين، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر، نظمت ندوات توعوية للعاملين بالقطاع الخاص، فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، حيث نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر ندوة بالفندق العائم سونستا مون جوديس بحضور عدد 15 عاملا من العاملين بالفندق، وفندق شتيجنبرجر نايل بالاس لعدد 26 عاملا من العاملين بالفندق، وتضمنت موضوعات الندوات: الحرائق وطرق مكافحتها وكيفية استخدام طفايات الحريق، وتعريف الحريق وأسبابه وكيفية الحد من أسبابه وكيفية التعامل معه عند حدوثه، وكذلك مهمات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته بقدر المستطاع، وكيفية عمل خطة الطوارئ والإخلاء لإخلاء العمال من المكان أثناء الحريق لضمان سير العملية الإنتاجية والخدمية، وتقليل الحوادث والإصابات، وأيضا ضرورة التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات  لمنع وقوعها مرة أخرى، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

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مديرية العمل بالأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر، فى تقريرٍ لوزارة العمل، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظة لحماية العمال والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.

وأكد مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر، الحرص على تنظيم مثل تلك الندوات بصفة مستمر، محددًا الهدف من إقامة تلك الندوات بصفة مستمرة هو تحقيق  لأحد أهم أهداف الوزارة، وهى تأمين بيئة العمل وأيضًا إيمانا بدورها فى توعية العمال وأصحاب المنشآت فى الحفاظ على جوهر عملية الإنتاج وهو العنصر البشرى وكذلك الحد من الخسائر المادية والبشرية نتيجة للمخاطر بأنواعها.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوات توعوية مبادرة سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنية بيئة العمل

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