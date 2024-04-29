الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: التوعية بمخاطر الحريق وأثر التغيرات المناخية وخطط الطوارئ للعاملين بمنشآت بورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عدة ندوات للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، قام بها مكتب السلامة ببورسعيد، ومكتب السلامة ببورفؤاد، حيث جرى تنظيم ندوتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بشركة كابسى للدهانات بحضور 20 عامل بورش شركة كابسي، وندوتين بمركز طبي المعاشات، ووحدة طب أسرة ثانى ببورفؤاد، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية للإنشاءات البحرية، بحضور عدد 16 من مختلف العاملين بالوحدة ما بين أطباء وصيادلة وممرضين وطلبة من مدرسة التمريض، تناولت خطة الإخلاء والطوارئ والتغيرات المناخية وتأثيرها علي العاملين في بيئة العمل، ومفهوم الاحتباس الحراري وأثره على البيئة وتأثيره الضار على المجتمع، وضرورة اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة واتباع سياسات خضراء فعّالة للحفاظ على استدامة البيئة والموارد المائية، والعمل على تقليل الانبعاثات الدفيئة والغازات الضارة الناتجة عن العمليات الصناعية، ومخاطر الحريق وأنواعها وكيفية التعامل معها ومواجهتها، فى إطار جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة خالية من المخاطر ووقاية العاملين والمترددين والمنشآت من تلك المخاطر، حيث تعتبر السلامة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة مظهرًا من مظاهر التطور الإداري والتخطيط الاقتصادي الناجح، وذلك تزامنًا مع الإحتفال بيوم السلامة العالمي  2024،وضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ونشر التوعية بالمنشآت الحيوية وذات الخطورة.

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مديرية العمل ببورسعيد


وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف القطاعات، للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوات مجموعة من العمال والمسؤولين بمخازن شركة كابسي للدهانات، وتناولت الحديث عن مفهوم الحريق وانواعها وكيفية التعامل مع كل نوع على حدة، وإيضاح كيفية إعداد خطة الطوارئ لمواجهة أي كارثة، وتوضيح عناصر الخطة للحاضرين، وأيضا  مفهوم خطة الإخلاء وكيفية إخلاء المنشأة في الوقت القياسي تلافيًا لأي عنصر مفاجئ، والحفاظ على سلامة العاملين بها تحت إشراف الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة بالمديرية، والكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب بورفؤاد، والكيميائية فاطمة الصياد، والكيميائية نجلاء البسيوني، والكيميائى فايز رخا  ، كما نوه مدير المديرية أن مثل هذه الندوات تهدف أيضا لإلقاء الضوء على دور الوزارة الداعم والفعال للمنشآت وإننا لسنا فقط جهة رقابية بل جهة داعمة لجميع المنشآت للوصول إلى بيئة عمل آمنة.

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مديرية العمل بمحافظة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ندوات السلامة والصحة المهنية التغيرات المناخية

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