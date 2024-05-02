موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على موقع السيرش الشهير “جوجل”.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويبحث الكثير من المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية، عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا، عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 إلى مستحقيها في الأول من يونيو، وذلك بناءً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي ينص على تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% للشهر الثالث على التوالي مقارنةً بشهر مارس.

صرف معاشات شهر يونيو 2024

ووفقًا لخطة الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية في توزيع مستحقات التقاعد لشهر يونيو من العام 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق لأول يونيو، حيث يمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم عن طريق أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف والبريد، بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويتمكن المواطنون من صرف معاشات شهر يونيو 2024 من عدة أماكن، وهي كالآتي:

1 - منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

2 - المحافظ الإلكترونية.

3 - ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024