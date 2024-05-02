موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على موقع السيرش الشهير “جوجل”.
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024
ويبحث الكثير من المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية، عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا، عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024 إلى مستحقيها في الأول من يونيو، وذلك بناءً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي ينص على تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% للشهر الثالث على التوالي مقارنةً بشهر مارس.
صرف معاشات شهر يونيو 2024
ووفقًا لخطة الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية في توزيع مستحقات التقاعد لشهر يونيو من العام 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق لأول يونيو، حيث يمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم عن طريق أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف والبريد، بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة.
أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024
ويتمكن المواطنون من صرف معاشات شهر يونيو 2024 من عدة أماكن، وهي كالآتي:
1 - منافذ شركة فوري وكارت ميزة.
2 - المحافظ الإلكترونية.
3 - ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.
موعد صرف معاشات شهر مايو 2024
- ينطلق صرف معاشات شهر مايو 2024، يومي 1 و2 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1300 جنيه.
- كما ينطلق صرف معاشات مايو 2024، يومي 3 و4 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 والأقل من 10080 جنيه.
- وينطلق صرف معاشات مايو 2024 يومي 5 و6 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 جنيه.
- وتقوم الدولة ببذل قصاري جهدها من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين خلال عملية صرف المعاشات للتسهيل على كبار السن جميع الأمور.