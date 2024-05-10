مع بداية الشهر الحالي يسعى الموظفين والعاملين في جميع المحافظات على معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر جوجل، وإضافة لجدول الصرف وقيمة زيادة المرتبات، للاستعداد لصرف المرتب من خلال ماكينات الصرف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. احسب مرتبك بقيمة الزيادة

ويستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية كلَّ التفاصيل المتعلقة بمرتبات شهر مايو 2024، وقيمة الزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

تصرف مرتبات شهر مايو لعام 2024 لكافة للعاملين في الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ابتداءا من يوم (23 مايو 2024)، على أن ستستمر عملية الصرف لمدة حوالي 5 أيام، وستنتهي في (28 مايو 2024) القادم، طبقا لما جاء ببيان وزارة المالية.

قيمة مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في الدولة

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على مبلغ 12.200 جنيه.

يحصل جميع موظفو الدرجة العالية على قيمة 10200 جنيه.

يتمكن موظفو درجة المدير العام من الحصول على 9200 جنيه.

يقبض موظفو الدرجة الأولى على حوالي 8200 جنيه.

يحصل موظفو الدرجة الثانية على قيمة 8000 جنيه.

أما يحصل موظفو الدرجة الثالثة على حوالي 7500 جنيه.

يحصل موظفو الدرجة الرابعة على مبلغ 7000 جنيه.

وبينما يحصل موظفو الدرجة الخامسة على قيمة 6500 جنيه.

يبلغ موظفو الدرجة السادسة على مبلغ 6000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024

تصرف مرتبات شهر مايو 2024، في يوم 23 مايو من الشهر لـ:

«مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، كافة مديريات الطرق والنقل».

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وفي يوم 26 من الشهر، تُصرف مرتبات شهر مايو 2024، لـ وزارات:

«التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، المالية، والمحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات».

في حين تُصرف مرتبات شهر مايو 2024، لـ كافة العاملين، الذين قد تخلفوا عن موعد صرف المرتبات في المواعيد المحددة، خلال أيام 26، 27، 28 من الشهر.