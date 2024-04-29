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اقتصاد

موعد صرف معاشات مايو 2024 في مصر.. الأربعاء المقبل

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات مايو ٢٠٢٤ يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في مصر عبر محرك البحث "جوجل" عن  موعد صرف معاشات مايو2024، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والبنوك ومكاتب البريد، لصرف معاشات شهر مايو 2024.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 

يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2024، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، أو التابعة للبنوك والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، أو عن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية، أو من خلال ماكينات فوري، إذ يتم الصرف لنحو 11 مليون مستفيد من المعاش.

- ينطلق صرف معاش مايو 2024، يومي 1 و2 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1300 جنيه.

- كما ينطلق صرف معاشات مايو 2024، يومي 3 و4 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 والأقل من 10080 جنيه.

- وينطلق صرف معاشات مايو 2024 يومي 5 و6 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 جنيه.

 

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موعد صرف معاشات مايو 2024.. وأماكن الصرف المعتمدة

صرف معاشات شهر مايو 2024 بفروع بنك ناصر

وسبق أن أعلن بنك ناصر الاجتماعى أن صرف معاشات شهر مايو 2024 سيكون متاحًا بكل فروع البنك المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات مصر، التي بيلغ عددها 104 فروع، إلى جانب إتاحة الصرف من الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته بتغذية ماكينات "ATM" بالنقدية بشكل مستمر.

بنوك استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات

1-بنك مصر.

2-البنك الأهلي المصري

3-بنك التعمير والإسكان

4-البنك العربي الإفريقي الدولي

5-بنك الإمارات دبي الوطني

6-بنك القاهرة

7-المؤسسة العربية المصرفية

8-المصرف المتحد

هل يمكن استبدال كارت ميزة بكارت صرف المعاشات:

1-يستبدل الكارت مجانًا دون احتساب أي رسوم.

2-يصدر كارت ميزة، في بنوك مصر والزراعي والأهلي.

تبلغ صلاحية الكارت 3 سنوات.

3-يتيح كارت ميزة، إمكانية الاقتراض بضمان المعاش.

4-يستخدم كارت ميزة في الشراء إلكترونيا من التجار محليا.

5-يربط الكارت بحساب توفير خاص بالمعاشات لكل عميل.

6-كما يتيح كارت ميزة إمكانية الشراء عبر الإنترنت محليا.

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