"أزهرية مطروح" تناقش استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية

عقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية، اليوم السبت، اجتماعًا تحضيريًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2023/ 2024 ومساعديهم، بحضور مديري المراحل التعليمية، والامتحانات، لمناقشة أهم التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لها، والتأكد من عدم وجود أي مانع للمشاركة.

الاستعداد للامتحانات

وتناول الاجتماع مناقشة عملية الاستعداد للامتحانات، وكيفية التعامل مع المواقف والمشاكل التى قد تطرأ خلال انعقاد اللجان، وكيفية التصرف حيالها، فيما تمت مناقشة مطالب رؤساء اللجان، مع وعد بتحقيق هذه المطالب بما يتماشى مع قرارات رئاسة القطاع.

- فرض الانضباط والتعاون

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على فرض الانضباط والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية، وتوضيح الضوء على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، حيث إن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كل الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك، كما تم توضيح الدور الهام الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة.

وفي نهاية الاجتماع، تمت الإجابة عن جميع التساؤلات التى طرحها رؤساء اللجان أو مساعديهم، وتم توجيه الشكر للجميع متمنين لهم التوفيق، والسداد فى خدمة العلم وطلابه، وأن تخرج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة التى تليق بالأزهر وعلمائه وقياداته وطلابه.

وفي سياق آخر، كان قد اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي بقسميه (الأدبي- العلمي)، وطلاب معاهد القراءات، الخميس الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط متابعة جادة من فضيلة الشيخ عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

- انضباط اللجان

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، يرافقه الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة بنين مطروح النموذجي، حيث اطمأن على انضباط اللجان، وناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة، وأكد الطلاب أن الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية.

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح