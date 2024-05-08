الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"خريجي الأزهر" بمطروح: الشوري والصبر والثبات أهم دروس غزوة أحد

خريجي الأزهر بمطروح:
"خريجي الأزهر" بمطروح:

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عقد أمسية دينية لرواد مسجد "القرية الحمراء"، التابع لمدينة الحمام، حول "الدروس المستفادة من غزوة أحد"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

_نشر الإسلام

بدأ اللقاء بحديث الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة، عن الغزوات المتنوعة التي قام بها رسول الله والصحابة لنشر الإسلام ونشر دعوة الله، بالإضافة إلى نشر مبادئ العدل والإيمان والرحمة والإنسانية.

_غزوة “أحد”

انتقل بالحديث عن غزوة "أحد" والتي كانت بين المسلمين بقيادة رسول الله -صل الله عليه وسلم- وقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب، مبينا أن المعركة بدأت بانتصار محقق لصفوف المسلمين، وانتهت بهزيمة ثقيلة على المسلمين وذلك لعدم التزام الرماة بأماكنهم ومخالفة أوامر الرسول.

_الدروس المستفادة

ومن جهته، استعرض الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، الدروس المستفادة من تلك الغزوة، ومنها أن يسمع الجميع كلام القائد ويلتفوا حوله، ذاكرا أن الرماة حينما عصوا ما أمرهم به رسول الله، انتصر المشركين على المسلمين برغم السيطرة الكاملة من المسلمين على المعركة فى بداية الأمر وكذلك عدم ترديد الشائعة شيء مهم ويقتل الفتنة، لأن إشاعة مقتل النبي كادت أن تهلك المسلمين، ولولا بعض قادة الصحابة انتبهوا إلى الأمر ونادوا في المسلمين، إذا كان النبي مات فالنمت على ما مات عليه رسول الله، لينتفض المسلمون بكل قوة وعزيمة، ويغيروا دفة المعركة في آخرها، ولولا إرادة الله لانتهت الدولة الإسلامية بوفاة النبي ومن معه، فإن الشائعات خطر يضرب المجتمعات.

_الأقوال الخاطئة

وحذر من بعض الأقوال الخاطئة والزائفة التي يمكن قراءتها بغير إسناد عن الأحداث الجارية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الشيء الذي يضر ولا ينفع ويكون من ورائه مغرضين يبثون سموم الأخبار ليتناقلها الجميع وهم لا يعلمون.

"خريجي الأزهر" بمطروح:
"خريجي الأزهر" بمطروح:
فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح أمسية دينية مسجد القرية الحمراء الدروس المستفادة من غزوة أحد مطروح

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