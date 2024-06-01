السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خيانة أون لاين".. "رضوى" تُريد خلع زوجها: شفته لابس "بيجامة حمرا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدمت سيدة تُدعى "رضوى" على رفع دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري بمحافظة القاهرة، لخلع زوجها بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات ونصف السنة؛ لمشاهدتها صورًا له بـ"بيجامة حمراء".   

وقالت السيدة في حديثها لـ"الدستور": إن "مر على زواجنا نحو 3 سنوات ونص تقريبًا، ولم يسفر عن إنجاب أطفال، وهذا من فضل ربي بعدم وجود أولاد تربطني بهذا الشخص الخائن" -على قولها.

كثرة علاقاته النسائية

وأضافت: أنه "منذ زواجنا وأنا أعاني من علاقاته النسائية الكثيرة وبالأخص على وسائل التواصل الاجتماعي، والمليئة بالكلام والأحاديث البشعة التي لا تتحملها أي زوجة على زوجها"، متابعة:"لم أتحمل خيانته المتكررة وتركت منزل الزوجية مرات عديدة، وطلبت الطلاق أكثر من مرة لكن في كل مرة كنت اضطر للانصياع لأوامر أهلي وأعود له مبررين  بأن كل الرجال تفعل ما يفعله".

وواصلت:"أفعاله كانت السبب الرئيسي لرفضي الإنجاب منه، وكان يتعدى عليّ بالضرب المبرح لإجباري علي إزالة وسيلة منع الحمل، وفي كل مرة أخبره فيها بأني لا أشعر بالأمان معه"، مضيفة:"كانت حياتنا دائما مليئة بالمشاكل والخلافات، وبالنهاية شاهدت عن طريق الصدفة محادثة له مع إحدى الفتيات على فيسبوك وهو يطلب منها الزواج عرفيا واتفقا على كل شيء".

وتابعت:"وبالبحث وراءه شاهدت صورًا له على هاتفه المحمول وهو يرتدي بيجامة حمرا برغم أنه لا يبات خارج المنزل مطلقًا، ودائما يوهمني بأنه في العمل، وبمواجهته أقر ليّ بأن فتاة كان قد تعرف عليها وأنها نزوة ولن تتكرر، لكني لم أعد أتحمل خيانته ليّ، وقررت تركه واللجوء لمحكمة الأسرة لخلعه".

خلع دعوى قضائية زواج عرفي خلافات زوجية

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